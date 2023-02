Gorillaz lanzó su nuevo álbum hace poco, y sorprendió a su público con una colaboración con Bad Bunny llamada “Tormenta”, en la que el reguetonero cantó la mayoría de los versos. Aquí te mostramos la letra y la interesante historia detrás de la canción.

La banda inglesa se caracteriza por tener sus presentaciones y video musicales sin mostrar sus rostros y, por el contrario, utilizan a personajes virtuales como 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.

Por supuesto, después de más de 20 años de carrera, sabemos que Damon Albarn fue el músico que formó la banda con ayuda del artista Jamie Hewlett. En el transcurso del tiempo, las personas que han dado voz a los diversos personajes han cambiado, aunque se mantiene Mike Smith.

“Cracker Island” se lanzó en la noche del jueves 23 de febrero de 2023 e incluye colaboraciones con diversos músicos como Tame Impala, Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat, Bootie Brown, Beck y, por supuesto, el puertorriqueño Bad Bunny, con quien crearon “Tormenta”.

LETRA DE “TORMENTA”, LA NUEVA CANCIÓN DE GORILLAZ CON BAD BUNNY

“The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone)

Something is said (Someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone)

Ey, ey

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo si en tus ojo’ me pierdo

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo si en tus ojo’ me pierdo

Y nadie lo pidió (Pidió), pero estamo’ aquí (Aquí)

Yo no sé si fue Dio’, ey, pero creo que lo vi, y

Cuando me besaste

No sé cuándo llegaste, pero no quiero que te vaya’

Tú hace’ contraste

Con todo este desastre que me toca vivir

Eh, eh, eh, eh-eh, eh

La cura del miedo la tiene’ tú

Veo todo claro aunque se fue la lu’, ey

Aprovéchame hoy

Ey, ey

Y yo no quiero ver el mundo arder

Pero algo tan bonito, no, no se puede perder

El reloj nos quiere morder

Pero en tus brazo’ me voy a esconder, ey

Pa’ que no me encuentren (Encuentren)

To’ el mundo siempre está pendiente (-diente)

Pero no saben lo que se siente (Siente)

Cruza conmigo ante’ que se rompa el puente (Puente), je

Y que se joda el resto

¿Quién dice lo que está correcto?

Si el amor nunca ha sido perfecto

Ojalá sea por siempre este momento

Pero si no

Aprovéchame hoy

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone)

Something is said (Someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone)

Something is—

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone, someone, someone, someone, someone)”

VIDEO DE “TORMENTA” DE GORILLAZ Y BAD BUNNY

LA HISTORIA DETRÁS DE “TORMENTA” DE GORILLAZ Y BAD BUNNY

La canción “Tormenta” tiene una curiosa historia detrás de su creación, pues el destino llevó a que Damon Albarn, el fundador de Gorillaz colaborara con Bad Bunny. El músico inglés se encontraba en un viaje en Jamaica y el puertoriqueño estaba en su país poco antes de juntarse para crear la canción.

El día que se reunieron, pasó una fuerte tormenta por la zona caribeña, lo que los inspiró a hacer algo que representara completamente lo contrario.

“Creo que después de la tormenta estaba todo tan verde y soleado… Al día siguiente hicimos esta canción tan hermosa y tranquila”, dijo en una entrevista a Jesús González de Sopitas.