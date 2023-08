El pasado miércoles 2 de agosto, en Estados Unidos se estrenó “Tortugas Ninja: Caos mutante”, la última cinta de la popular franquicia de “Teenage Mutant Ninja Turtles”, el equipo de héroes amante de la pizza y expertos en artes marciales que busca acabar con las fuerzas del mal.

Dirigida por Jeff Rowe, la nueva cinta animada de acción está dirigida a toda la familia y cuenta con la colaboración de figuras como Jackie Chan, John Cena y Giancarlo Esposito en su elenco de voces.

Sin embargo, la cinta de 2023 no es la primera en la lista, y es muy probable que no sea la última, pues el equipo formado por Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel ha tenido varios pasos por la gran pantalla y, de hecho, no es necesario haber visto las anteriores para entender la nueva película.

LAS PELÍCULAS DE LAS “TORTUGAS NINJA” EN ORDEN

1. Tortugas Ninja mutantes adolescentes (1990)

Año: 1990

La primera cinta fue una adaptación de los ómics de Kevin Eastman y Peter Laird y la serie animada de 1987.

En la cinta, Leo (Brian Tochi), Raph (Josh Pais), Donnie (Corey Feldman), y Mikey (Robbie Rist) enfrentan al letal Shredder (Jamess Saito y David McCharen) y su clan ninja Foot.

"Tortugas Ninja mutantes adolescentes" de 1990 (Foto: New Line Cinema)

2. Teenage Mutant Ninja Turtles II: El secreto del Ooze

Año: 1991

En la secuela, en la que todos los actores de voz repiten sus roles, el equipo se enfrenta al clan Foot y a los mutantes Tokka y Rahzar (con la voz de Frank Welker), dos seres que también fueron expuestos al Ooze y buscan el último bote de la sustancia que le dio poder a las tortugas.

La película, la segunda de la trilogía de los 90, fue conocida en España como “El secreto de los mocos verdes”.

"Las Tortugas Ninja II: El secreto del Ooze" de 1991 (Foto: New Line Cinema)

3. Tortugas Ninja mutantes adolescentes III

Año: 1993

El cierre de la trilogía incluyó el ingreso de Matt Hill como Rafael. En esta nueva entrega, un antiguo cetro místico envía al equipo a Japón de 1603, donde conocer a los aldeanos de Mitsu y deciden protegerlos de los villanos Walker (Stuart Wilson) y Lord Norinaga (Sab Shimono).

Mientras que la primera consiguió casi 13 veces lo invertido y la secuela hizo propio triplicando los costes de producción, la tercera parte no llegó a duplicar en taquilla, marcando el final de la franquicia en la gran pantalla.

"Teenage Mutant Ninja Turtles III: Turtles in Time" de 1993 (Foto: New Line Cinema)

4. Las Tortugas Ninja

Año: 2007

El “fracaso” del cierre de la trilogía alejó al equipo de los cines por casi 15 años, cuando se unieron, esta vez con las voces de Nolan North, James Arnold Taylor, Mikey Kelley y Mitchell Whitfield , para salvar Nueva York de los Generales de Piedra y los 13 monstruos.

La cinta triplicó la inversión, un éxito considerable, pero que no se replicó en la crítica, que destruyó la cinta de Nickelodeon.

"TMNT: Las Tortugas Ninja" de 2007 (Foto: Nickelodeon Movies)

5. Tortugas para siempre

Año: 2009

“Turtles Forever” fue una cinta animada para televisión estrenada por TheCW4Kids y toma como referencia la serie de “Teenage Mutant Ninja Turtles” de 1987 y la serie ”Teenage Mutant Ninja Turtles” de 2003 de 4Kids Entertainment.

"Tortugas para siempre" de 2009 (Foto: Nickelodeon Movies)

6. Tortugas Ninja mutantes adolescentes

Año: 2014

El reinicio de la franquicia llegó de la mano de Michael Bay y cuenta con la participación de Johnny Knoxville (Leonardo), Alan Ritchson (Raphael), Noel Fisher (Miguel Ángel) y Jeremy Howard (Donatello).

En la nueva entrega, el equipo se reúne para ayudar a la reportera April O'Neil (Megan Fox) a evitar que Eric Sacks (William Fichtner) y Shredder (Tohoru Masamune) se desate un letal virus en Nueva York.

"Teenage Mutant Ninja Turtles" de 2014 (Foto: Nickelodeon Movies)

7. Tortugas Ninja mutantes adolescentes: Fuera de las sombras

Año: 2016

La segunda entrega de la franquicia incluyó a Stephen Amell como Casey Jones y Tyler Perry en el rol de del científico loco Baxter Stockman.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" de 2016 (Foto: Nickelodeon Movies)

Batman vs. Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes

Año: 2019

La primera colaboración de Warner Bros. y Nickelodeon sigue la unión del equipo a Batman y los héroes de Gótica, que buscarán enfrentarse a Shredder y Ra’s al Ghul.

"Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles" de 2019 (Foto: Nickelodeon Pictures)

Tortugas Ninja: Caos mutante

Año: 2023

La última entrega y reinicio del Universo TMNT

Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Miguel Ángel), Nicolas Cantu (Leonardo) y Brady Noon (Raphael) son las voces del equipo.