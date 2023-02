El final de su relación con Gerard Piqué ha significado el inicio de una nueva vida para Shakira y la posibilidad de retomar con fuerza su carrera de cantante, que había quedado un poco en el limbo debido a que se estaba dedicando, principalmente, a una vida familiar. Ahora, con toda la energía del mundo, la colombiana pretende seguir encabezando listas de canciones más escuchadas y, en esta ocasión, lo hace de la mano de Karol G, su compatriota.

Las dos celebridades colombianas se han unido para cantar el tema “TQG” que se incluye en el nuevo disco de la “Bichota” llamado “Mañana será bonito”. En esa nueva creación, se ha incluido una serie de indirectas para los dos exnovios de las artistas, Gerard Piqué y Anuel AA, quienes ahora ya tienen otra relación, mientras que ellas se mantuvieron solteras.

Debido a todo lo que se dice, en redes sociales se ha empezado a comentar bastante sobre el nuevo éxito y muchos se han animado a hablar sobre algunas teorías relacionadas con ello. Es así que empezaron a surgir rumores acerca del nombre “TQG”, pues muchos señalaron que se trata de un guiño al ex de Shakira y que dichas letras significan “Te quiero, Gerard”.

¿“TQG” SIGNIFICA “TE QUIERO, GERARD?

Si somos algo observadores, aquellas siglas de la canción sí coinciden con la especulación en las redes sociales, así que no es extraño que se haya creado esa versión que pondría a Shakira como alguien muy audaz para colocar una indirecta en un lugar que no es muy notorio. Sin embargo, ello no sería así.

La versión oficial de la canción, como la mayoría lo sabe, es que esas letras sí esconden el verdadero nombre, pero no el que se mencionó líneas arribas. Aquellas siglas representan “Te quedó grande”, palabras que incluso se mencionan en la letra del tema musical.

De esta manera queda descartada la teoría de que sea una referencia a Gerard Piqué, aunque uno nunca sabe, pues la versión oficial puede apuntar algo, mientras que la realidad podría ser otra.

Shakira y Piqué en 2019, cuando aún tenían una relación (Foto: AFP)

NO ES UNA FRASE USADA POR PRIMERA VEZ

“Te quedé grande”, nombre oculto de la canción de Karol G y Shakira no es algo nuevo para ellas, en especial para la nacida en Barranquilla, ya que ella misma lo usó en su anterior canción con el argentino Bizarrap.

Si recordamos esa sesión que dio la vuelta al mundo en poco tiempo, nos percataremos de una parte en la que Shakira canta lo siguiente: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.