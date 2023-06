“Transformers: Rise of the Beasts” es la esperada película de Steven Caple Jr. que cuenta con un gran elenco liderado por Anthony Ramos. Asimismo, nombres de la talla de Michelle Yeoh, Peter Dinklage y Peter Cullen también aparecen en los créditos. Pero, ¿a qué personajes interpretan estas estrellas y qué otros actores participan en la cinta? Pues, gracias a nuestra guía de reparto (cast guide) podrás descubrir quién es quién en el largometraje.

Como sabemos, “Transformers: el despertar de las bestias” se centra en un par de arqueólogos que se ven envueltos en un antiguo conflicto a través de una aventura por todo el mundo. Así, se relacionan con tres facciones de Transformers: los Maximals, los Predacons y los Terrorcons, mientras ayudan a Optimus Prime y los Autobots en su lucha por proteger a nuestro planeta ante la llegada de Unicron.

En ese sentido, la producción le regala a los espectadores escenas con los bellos paisajes de Perú y permite que seamos testigos de la emocionante trama que incluye a clásicas figuras de la franquicia y nuevos talentos que se incorporan a la saga.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”?

El elenco de humanos:

1. Anthony Ramos como Noah Díaz.

La estrella de “In The Heights” y “Hamilton” es el protagonista de la cinta. Él interpreta a Noah Díaz, un exmilitar experto en electrónica que trata de sacar adelante a su familia. Además, parece ser el último humano en involucrarse en la salvación de la Tierra.

Esto es lo que le contó el actor a Collider sobre su personaje: “Él es en gran medida un desvalido. Ha tenido momentos en los que no se ha sentido lo suficiente. Solo quiere lo mejor para su familia, pero está en una posición en la que no necesariamente puede ayudarlos de la manera que él quiere, lo que lo pone en una situación de desesperación”.

Anthony Ramos como Noah Díaz en "Transformers: El despertar de las bestias" (Foto: Paramount Pictures)

2. Dominique Fishback como Elena Wallace.

Dominique Fishback, famosa por su participación en “Swarm” y “Judas and the Black Messiah”, le da vida a Elena Wallace en la ficción. Ella labora como investigadora de artefactos en un museo, pero tiene un jefe que siempre se atribuye el mérito de su trabajo. Ahora, es una aliada de los Autobots.

Dominique Fishback como Elena Wallace en "Transformers: El despertar de las bestias" (Foto: Paramount Pictures)

3. Lauren Luna Vélez como Breanna Díaz.

Breanna es la madre de Noah. Previamente, la actriz Lauren Luna Vélez ha sido parte del elenco de “New York Undercover”, “Shaft” y “Dexter”.

4. Tobe Nwigwe como Reek.

Reek es un compañero de Noah y Elena durante su viaje alrededor del mundo. Este personaje se construyó pensando en el mejor amigo del director Steven Caple Jr., quien falleció antes del rodaje de la cinta.

5. Dean Scott Vázquez como Kris Díaz.

Kris es el hermano menor de Noah. Es interpretado por Dean Scott Vázquez, quien tiene títulos como “In the Heights” y “Nueve balas” en su filmografía.

El elenco de Autobots:

6. Peter Cullen como Optimus Prime.

Peter Cullen regresa como la mítica voz de Optimus Prime en la franquicia. Él ha sido parte de prácticamente todas las series, películas y videojuegos de “Transformers”. Su personaje es el líder de la resistencia Autobot y se transforma en un semirremolque Freightliner FLA rojo de 1987.

Peter Cullen interpreta a Optimus Prime en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Foto: AFP)

7. Bumblebee.

Dylan O’Brien le dio voz a Bumblebee en el pasado, pero su participación no está confirmada en la producción. Vale precisar que este explorador Autobot se transforma en un Chevrolet Camaro Amarillo-Negro de segunda generación de la década de 1970, con extensiones todoterreno.

La apariencia de Bumblebee en "El despertar de las bestias" (Foto: Paramount Pictures)

8. Pete Davidson como Mirage.

El humorista Pete Davidson se une a la saga como Mirage, un espía Autobot que puede proyectar hologramas y se transforma en un Porsche 964 azul plateado. El actor también ha sido parte de los films “The King of Staten Island” y “Bodies Bodies Bodies”.

Pete Davidson como Mirage en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Fotos: AFP / Paramount Pictures)

9. Liza Koshy como Arcee.

Liza Koshy le toma la posta a Gray Griffin y le da voz a Arcee en esta ficción. Cabe resaltar que el Autobot se transforma en una motocicleta Ducati 916 roja y blanca. Además, la artista también participó en los proyectos “Work It” y “Liza on Demand”.

Liza Koshy como Arcee en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Fotos: AFP / Paramount Pictures)

10. Cristo Fernández como Wheeljack.

Tras darle vida al optimista Dani Rojas en la serie “Ted Lasso” de Apple TV+, Cristo Fernández se une a este film como Wheeljack. Este es un científico y mecánico Autobot que se transforma en un autobús Volkswagen Tipo 2 marrón y blanco de la década de 1970.

Cristo Fernández como Wheeljack en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Fotos: AFP / Paramount Pictures)

11. John DiMaggio como Stratosphere.

John DiMaggio es un famoso actor de voz estadounidense, quien interpreta a Bender en la serie animada “Futurama”. En “Transformers: Rise of the Beasts”, tiene a su cargo el personaje de Stratosphere. Este es un Autobot Air-Soldier que se transforma en un avión de carga para transportar a los Autobots en su aventura.

John DiMaggio interpreta a Stratosphere en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Foto: AFP)

El elenco de Maximals:

12. Ron Perlman como Optimus Primal.

Ron Perlman es una leyenda en Hollywood por proyectos como “Hellboy” y “Titanes del Pacífico”. Así, es emocionante saber que le da voz a Optimus Primal, el líder de los Maximal en la película. Este se transforma en un gorila occidental.

Ron Perlman como Optimus Primal en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Fotos: AFP / Paramount Pictures)

13. Michelle Yeoh como Airazor.

Michelle Yeoh, ganadora del Óscar a Mejor actriz por “Everything Everywhere All at Once”, le da vida a un personaje clave. Ella es Airazor, una guerrera Maximal que se transforma en un halcón peregrino para inspeccionar el campo de batalla y atacar desde arriba.

Michelle Yeoh fue nominada como Mejor Actriz en los Premios Óscar y ganó una estatuilla dorada (Foto: AFP)

14. David Sobolov como Rhinox.

Rhinox es un comando de Maximal que se transforma en un rinoceronte blanco.

15. Tongayi Chirisa como Cheetor.

Cheetor es una exploradora Maximal que se transforma en un guepardo.

El elenco de Terrorcons:

16. Peter Dinklage como Scourge.

Peter Dinklage, ganador del Emmy por su estupendo trabajo como Tyrion Lannister en la serie “Game of Thrones” de HBO, es Scourge. Este es el líder de los Terrorcons y un cazador de trofeos que se transforma en un semirremolque maderero Peterbilt 359 negro.

Peter Dinklage como Scourge en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Fotos: AFP / Paramount Pictures)

17. David Sobolov como Battletrap.

Battletrap es un ejecutor de Terrorcon que se transforma en una grúa naranja GMC TopKick C7000 de la década de los 80. El actor David Sobolov considera que es el personaje más despiadado que ha interpretado.

18. Michaela Jaé Rodriguez como Nightbird.

Michaela Jaé Rodríguez hace historia al ser la primera actriz abiertamente transgénero en ser parte de la serie de películas “Transformers”. Ella le da voz a Nightbird, una ninja de Terrorcon que se transforma en un Nissan Skyline GT-R R33.

Michaela Jaé Rodriguez interpreta a Nightbird en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Foto: AFP)

19. John DiMaggio como Transit.

Transit es un Terrorcon que se transforma en un autobús de tránsito de la ciudad de Nueva York.

El nuevo personaje de la franquicia:

20. Colman Domingo como Unicron.

Colman Domingo, reconocido por sus roles en “Fear the Walking Dead”, “Candyman” y “Ma Rainey’s Black Bottom”, es Unicron. Su personaje es una amenaza monumental, considerando que es un destructor cósmico devorador de mundos que sirve como maestro de los Terrorcons.