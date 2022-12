El próximo estreno de la película “Transformers: Rise of the Beasts” (conocida en español como “Transformers: El despertar de las bestias”) ha causado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia. Lo cierto es que la cinta promete sorprender a la audiencia con su historia y los bellos paisajes de Perú, país donde se grabó parte de la trama.

La producción dirigida por Steven Caple Jr. es la secuela de “Bumblebee” (2018) y se centra en Optimus Prime. Vale precisar que su reparto cuenta con actores de la talla de Anthony Ramos, Peter Dinklage y Ron Perlman.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre de qué trata “Transformers: Rise of the Beasts”. Asimismo, conoce su fecha de estreno, tráiler y lo que sabemos sobre la séptima película de la famosa saga.

¿DE QUÉ TRATA “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”?

“Transformers: El despertar de las bestias” se desarrolla en 1994. La cinta presenta la historia de un par de arqueólogos de Brooklyn, quienes se involucran en un antiguo conflicto, a través de una aventura alrededor del mundo.

En ese sentido, Optimus Prime y su pandilla Autobot se enfrentarán a una nueva amenaza y se verán obligados a trabajar con los Maximals. Estos son una nueva generación de Transformers modelados a partir de animales, en lugar de automóviles, y que están liderados por Optimus Primal.

Finalmente, Maximals, Predacons y Terrorcons se verán envueltos en la batalla existente en la tierra entre Autobots y Decepticons.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”?

“Transformers: Rise of the Beasts” se estrenará en Estados Unidos el 9 de junio de 2023. Aún no se ha confirmado su lanzamiento en Latinoamérica o España, por lo que se espera el anuncio oficial de Paramount Pictures.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”?

Personajes humanos

Anthony Ramos como Noah, un ex-militar experto en electrónica que vive con su familia en Brooklyn.

Dominique Fishback como Elena, una investigadora de artefactos en un museo.

Lauren Vélez como la madre de Noah.

Dean Scott como el hermano de Noah.

Tobe Nwigwe como Tony.

Dominique Fishback como Elena en "Transformers: El despertar de las bestias" (Foto: Paramount Pictures)

Elenco de Autobots

Peter Cullen como Optimus Prime, el líder de los Autobots.

Bumblebee, un Autobot explorador que se transforma en un Chevrolet Camaro clásico de segunda generación.

Pete Davidson como Mirage, un Autobot que se transforma en un Porsche 964.

Liza Koshy como Arcee, una Autobot que se transforma en una motocicleta Ducati 916.

Cristo Fernández como Wheeljack, un científico y mecánico Autobot que se transforma en un Volkswagen.

John DiMaggio como Stratosphere.

Escena de “Transformers: Rise of the Beasts” (Foto: Paramount Pictures)

Elenco de Maximals

Ron Perlman como Optimus Primal, el líder de los Maximals que se transforma en gorila.

David Sobolov como Rhinox, un Maximal que se transforma en rinoceronte.

Michelle Yeoh como Airazor, quien está al servicio de Optimus Primal y se transforma en un halcón peregrino.

Cheetor, quien se transforma en un guepardo.

La primera presentación de Optimus Primal, líder de los Maximals (Foto: Paramount Pictures)

Elenco de Terrorcorns

Peter Dinklage como Scourge, el líder de los Terrorcons y cazador de trofeos, quien se transforma en un semicamión maderero Peterbilt 359 negro.

Michaela Jaé Rodriguez como Nightbird, un Terrorcon que se transforma en un Nissan Skyline GT-R R33.

David Sobolov como Battletrap, un Terrorcon que se transforma en un camión de remolque GMC TopKick C7000.