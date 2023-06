La sétima entrega de la saga “Transformers: Rise of the Beasts” pondrá en jaque la valentía de Optimes Prime y compañía a la hora de salvar el mundo. Con nuevos personajes, villanos de mayor jerarquía y dirigida por Steven Caple Jr., los Autobots volverán a ser protagonistas en todos los cines de Sudamérica a partir de este jueves 8 de junio. ¿Nos dirá algo su escena post-créditos? Pues, aquí te lo contamos.

Como bien sabemos, esta nueva edición de “Transformers” está siendo dirigida por el cineasta Steven Caple Jr. y estelarizado por Anthony Ramos y Elena Wallace. Eso sí, serán los Maximals quienes se lleven los reflectores tras unirse a junto al mítico Optimus Prime para enfrentar a la amenaza latente de Unicron.

Si bien no te vamos a hacer un spoiler total de la trama, vale resaltar que sí tocaremos el tema de la escena post- créditos que sale al final de “Transformers: Rise of the Beasts”. ¿Tendrá que ver algo con Noah, el personaje humano de esta cinta? Pues, descúbrelo aquí en Mag.

EXPLICACIÓN DE LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”

A diferencia de otras escenas post-créditos, el adelanto de “Transformers: Rise of the Beasts” no se reproduce al final de las menciones de la película, sino al medio de los créditos. Es así que podemos ver a Noah (Anthony Ramos) arreglando al Autobot Mirage (Pete Davidson) luego de haber sido dañado por Scourge (Peter Dinklage) en la guerra final.

Mirage junto a Noah (Anthony Ramos), protagonista humano de la película (Foto: Paramount Pictures)

Si bien la lucha parecía tornarse oscura para el Porsche, todo logró solucionarse gracias a que Noah supo ayudarle con el traje motorizado que le había dado el autobot previamente. Por tal motivo, la escena poscrédito de Noah arreglando a su compañero debido a su inteligencia y conocimiento en tecnología. No obstante, un personaje irrumpe en la escena para acalorar los ánimos: hablamos de Reek .

Tras ver a Noah arreglando un automóvil averiado, Reek atina a mostrarse disgustado por su amigo, quien a su parecer se encuentra perdiendo tiempo y energía en arreglar un automóvil que no podría ser vendido. “Esto es un desperdicio total de tus habilidades y mi experiencia”, agregó.

A lo que el personaje interpretado por Anthony Ramos atina a responder: “Creo que salió bastante bien”, en relación a los arreglos que hace hacia el Autobot Mirage. La réplica de Reek no se hace esperar y señala: “Creo que podríamos llamarlo arte moderno y vendérselo a algunos gatos en Soho”.

Noah durante una escena de "Transformers: Rise of the Beasts" (Foto: Paramount Pictures)

Es así mientras tienen una conversación sobre lo que harán con el auto, Reek pregunta: “¿Se trata de lo de las cinco cero? Te lo dije, no te dejé… está bien, digamos que te dejé, aunque no lo hice, creo que toda la sangre y el sudor para conseguir estas piezas de auto para ti nos hace incluso Stevens”.

Sin embargo, Noah no quiere vender a su compañero de batalla y le dice a Reek que el auto es especial. Acto seguido, este último le responde que el “auto es un rompecabezas hecho de basura”. Lo que sucede a continuación es sorprendente.

Y es que Mirage responde al llamado de Noah y se convierte en Autobot, hecho que deja completamente atónito a Reek tras decirle con su particular tono de voz “¡Woohoo, sí! ¡Tu chico ha vuelto! Esta perra dijo que ni siquiera iba a empezar” .

Pete Davidson como Mirage en la película “Transformers: Rise of the Beasts” (Fotos: AFP / Paramount Pictures)

Una escena que demuestra la enorme amistad que existe entre Mirage y Noah, además de dar por sentado que los Autbots también necesitan la ayuda de un humano de vez en cuando.

ACTORES Y PERSONAJES DE “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS”

Humanos

Anthony Ramos como Noah Diaz

Dominique Fishback como Elena Wallace

Luna Lauren Vélez como Breanna Diaz

Tobe Nwigwe como Reek

Dean Scott Vazquez como Kris Dias

Michael Kelly CONOCE MÁS AQUÍ