Steven Caple Jr. es el encargado de “Transformes: Rise of the Beasts”, la sétima entrega del universo de “Transformers”. Junto a Joby Harold, Josh Peters, Darnel Metayer y Eric Hoeber, esta nueva cinta de acción y máquinas provenientes del espacio busca mantener encantado a los seguidores de la franquicia con una trama y un gran elenco liderado por Anthony Ramos y Elena Wallace. ¿Quieres saber de qué trata el final de esta nueva producción? Pues, aquí en Mag te lo contamos.

Luego de meses de espera y siendo filmada por distintos lugares exóticos del planeta, “Transformers: Rise of the Beasts” aterrizó en algunos países de Sudamérica y será estrenada este jueves 8 de junio, un día antes de su debut en los cinemas de Estados Unidos.

“Transformers: Rise of the Beasts” se estrenará en los Estados Unidos el 9 de junio de 2023 (Foto: Paramount Pictures)

Si bien las películas anteriores nos mostraron las innumerables batallas que tuvo Optimes Prime y compañía, esta nueva entrega nos presenta a Unicron, el nuevo villano de la magnitud de un planeta que amenaza con devorarse la Tierra y atentar contra el universo. ¿Será posible que puedan vencerlos? Pues, aquí te contamos el final explicado de esta nueva cinta de “Transformers”.

EL FINAL EXPLICADO DE “TRANSFORMERS: RISE OF THE BEAST”

¡ALERTA DE SPOILER! Como bien se conoce, la nueva cinta de los robots originarios de Cybertron narra la vida de un par de arqueólogos que se ven inmersos en un conflicto de hace miles de años. De esta manera, ambos comienzan a dividir a los Transformers en tres clases: los Maximals, los Predacons y los Terrocorns, a la par que ayudan a Optimus Prime y los demás a buscar la manera de detener las amenazas de Unicron.

Anthony Ramos y Dominique Fishback son los protagonistas de "Transformers: El despertar de las bestias" (Foto: Paramount Pictures)

Luego de que finalice la guerra y las cosas se apacigüen por completo, Noah logra conseguir un trabajo dentro del departamento de seguridad de una empresa conocida. En ese lugar conoce al agente Burke, quien además de haberlo seleccionado para el empleo, le revela que la compañía correrá con los gastos médicos de su hermano.

De inmediato, Burke le explica a través de mensajes de doble sentido que sabía lo que sucedió en Perú, hecho que terminó por exaltar a Noah. En ese marco, la conversación siguió tomando cuerpo y el agente le agradeció por la heroica batalla que lidió junto a los Autobots. Sin embargo, las cosas no acabaron ahí.

El misterioso hombre le indicó a Noah que aún faltaba una batalla pendiente y que requería toda la ayuda posible, es así que le entrega su tarjeta con las iniciales “GI Joe”, el nombre de la famosa franquicia del soldado americano.

“GI JOE” Y “TRANSFORMERS”, ¿ESTÁN EN LA MISMA LÍNEA TEMPORAL?

Es necesario aclarar que tanto “GI Joe” como la saga de “Transformers” corresponden a la misma línea de juguetes provenientes de Hasbro INC., e incluso la empresa quería adaptar la historia del soldado norteamericano a las aventuras de los Autobots, hecho que jamás sucedió tras el lanzamiento.

Ahora, en el final de “Transformers: Rise of the Beasts” vemos que ambas líneas temporales se entrelazan luego de que Burke le enseñe a Noah una base militar secreta.

Mirage junto a Noah (Anthony Ramos), protagonista humano de la película (Foto: Paramount Pictures)

Lo que antes parecía ser un sueño del mundo geek, hoy parece ser una realidad que podría desarrollarse en los próximos años. La cuarta entrega de la franquicia “GI Joe” quizá esté en producción, y ahora con este adelanto mostrado en el cierre de “Transformers: Rise of the Beast” es probable que los cineastas se animen a juntar a las máximas figuras de Hasbro INC.

En ese sentido, no sería descabellado ver a los Autobots junto al ejército más poderoso del planeta o a Noah uniéndose a las filas militares de élite para enfrentar a los antagonistas de ambos universos. Por ahora, solo queda esperar y ver si la próxima aparición de Optimus Prime sea en una entrega de “GI Joe.