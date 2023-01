“Triangle of Sadness” (”El triángulo de la tristeza” en español) ha sido una de las películas más aclamadas por la crítica e incluso se llevó la Palma de Oro, el premio más importante del Festival de Cannes. Esta sátira y comedia negra tiene un reparto internacional que cuenta con actores como Woody Harrelson.

El largometraje está dirigido por Ruben Östlund, un cineasta sueco que ya se ha llevado el galardón francés por “The Square” en 2017. Actualmente, tiene dos nominaciones para los Globos de Oro y una para los Critics Choice Awards.

La historia gira en torno a Carl y Yaya, una pareja de modelos que está acostumbrada a usar su apariencia para obtener beneficios. Gracias al trabajo como influencer del personaje de Charlbi Dean, son invitados a un crucero de lujo, donde la supremacía de los millonarios es evidente a comparación de la tripulación. Sin embargo, todo cambiará después de una inesperada noche de eventos desafortunados.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Triangle of Sadness”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TRIANGLE OF SADNESS”?

Resulta irónico que, en realidad, el declive de los adinerados fue ocasionado por sus propias acciones egocentristas. Debido a que una de ellos pidió que toda la tripulación saliera a nadar, la comida de la cena se malogró. Eso, mezclado con una tormenta y un capitán ausente, dio lugar a una larga (pero fascinante) escena que desbordaba en vómito.

Después de que pasara la tormenta, cuando el agua estaba tranquila y todo parecía volver a la realidad, la pareja de millonarios que acumularon su fortuna en base a la venta de armas (y se quejaban por las regulaciones de las mismas) conocen su final con una de sus propias granadas de mano que llegó a manos de piratas.

El barco es destruido y solo un puñado sobrevive, albergando en una isla desierta (o eso piensan). En esta tercera parte, la dinámica de poder cambiará, invirtiendo tanto las clases sociales como las de género.

Abigail, quien era parte del personal de limpieza en el crucero, es la única que sabe como conseguir comida y cómo prender una fogata. Ella está al mando y tiene la ayuda de las dos mujeres sobrevivientes (la jefa de personal y Yaya).

Yaya, Abigail y Paula son algunas de las sobrevivientes en “Triangle of Sadness” (Foto: SF Studios, Alamode Filmverleih, BAC Films, Lionsgate UK y Curzon Artificial Eye)

Los hombres son retratados como completamente inútiles, algo que queda sellado con la escena en la que se ponen a llorar después de matar a un burro. Además, el que empieza a intercambiar favores sexuales por beneficios como comida extra es Carl, quien empieza un amorío bastante evidente con Abigail.

Yaya no es tonta y sabe perfectamente lo que está pasando, así que decide salir a explorar a la isla, quizás para despejar su mente o para ver si puede conseguir comida por otros medios y no depender tanto de Abigail. Sin embargo, la mujer decide acompañarla, pues teme que algo le pueda pasar en el camino.

En medio de la excursión, descubren que la isla en realidad no está desierta, sino que es un hotel paradisiaco y que, básicamente, están salvados. Cuando están a punto de entrar, Abigail le pide un momento para ir al baño y, mientras Yaya está distraída, se acerca por la espalda con una roca gigante con la intención de asesinarla, pero duda. La escena se corta ahí y luego se muestra a Carl correr por la selva desesperado y ese es el final de “Triangle of Sadness”.

¿ABIGAIL LLEGA A MATAR A YAYA EN “TRIANGLE OF SADNESS”?

“Triangle of Sadness”, muy al estilo de Ruben Östlund, es una película llena de simbolismos y ambigüedad que deben ser interpretadas por el espectador (y se agradece, porque ya fue suficiente con “Avatar: el camino del agua” para la cuota de cintas evidentes).

El final del largometraje es, probablemente, lo que genera mayor incertidumbre. Las últimas escenas de Yaya y Abigail no dejan completamente claro cuál fue la decisión que tomó el personaje de Dolly de León, por lo que depende de la perspectiva de la audiencia determinar si se vuelve en una asesina o no. Por ello, expondremos dos posturas: la optimista y la pesimista.

1. Abigail no mata a Yaya

La posición optimista es que Abigail decide no matar a Yaya. Esto podría estar explicado por la naturaleza del personaje. Desde que apareció en la isla, ha sido alguien justa incluso con los millonarios inútiles y bastante amable con las mujeres sobrevivientes. Por ello, podría darse cuenta de que lo que está a punto de hacer está mal, sobre todo cuando Yaya le propone ayudarla cuando regresen a la sociedad, contratándola como su asistente. Sabemos que Abigail no tiene hijos y, probablemente, no tenga un verdadero motivo para regresar y cambiar el status quo, pero la oportunidad que le da la modelo podría darle más oportunidades.

La escena de Carl corriendo al final, puede significar que recibió la noticia de que la isla no está desierta y que podrán regresar a sus vidas. Esto lo hace ver que su intercambio de sexo por favoritismos ha sido prácticamente en vano, porque Abigail no le aporta nada en el mundo real.

Al final de "Triangle of Sadness", Abigail se debate entre matar a Yaya o no, para matener el poder en la isla (Foto: SF Studios, Alamode Filmverleih, BAC Films, Lionsgate UK y Curzon Artificial Eye)

2. Abigail mata a Yaya

La posición pesimista (y a la cual me inclino yo) es que Abigail mata a Yaya. Una probada de poder puede cambiar a una persona, sobre todo cuando amenazan quitártelo, por lo que no sería descabellado que eso prime por encima de su naturaleza justa del inicio.

Asimismo, el ofrecimiento de Yaya de hacerla su empleada puede ser visto por ella como la gota que derramó el vaso, haciéndola ver de que, si regresan, volverá a trabajar para las personas de poder que ella ahora controla.

La escena de Carl corriendo podría significar que Abigail regresó al campamento y le dijo que Yaya sufrió un accidente, aunque sería evidente para todos que en realidad la asesinó. El personaje de Harris Dickinson sentiría culpa, pues sabe que hubo cierta tensión entre ambas debido la relación que estaba manteniendo con Abigail.

Finalmente, esta misma escena también podría ser Carl corriendo con Abigail y Yaya para avisarles que la isla no está desierta (una de las sobrevivientes ya había visto a un vendedor de bolsos en la playa, por lo que pudieron haberse topado con más personas). Sin embargo, cuando llega al lugar donde se encuentran, Abigail ya mató a Yaya con la roca.

¿LOS PASAJEROS SOBREVIVEN EN “TRIANGLE OF SADNESS”?

Al final, sea un final u el otro, en realidad no tiene mucha relevancia. Sea cual sea el caso, si expandimos la trayectoria, el resultado es el mismo: eventualmente van a encontrar a los sobrevivientes del naufragio y todo volverá a la normalidad.

Si Abigail no mató a Yaya, regresará a tener un trabajo en el que tenga que ponerse a disposición de un millonario engreído. Por otro lado, si la mató, puede terminar en prisión. Sin embargo, Dimitry y el resto de millonarios regresarán a sus ostentosas vidas.