Cuando Yahir saltó a la fama, luego de la primera generación de La Academia, ya había nacido su primer hijo Tristán Othon Fierros, fruto de una relación de muchos años con Jaqueline Fierros, de quien finalmente terminó separándose. La vida del joven no fue fácil y estuvo involucrado en el tema de las drogas desde muy pequeño, adicción que ha podido superar.

Ya hace algún tiempo Yahir había hablado sobre la adicción de Tristán Othon Fierros. A mediados de 2020 el cantautor mexicano reveló lo complicado que ha sido sobrellevar el proceso de rehabilitación de su primogénito. Incluso, confesó que quizá tiene un poco de responsabilidad porque fue muy permisivo con él. Sin embargo, para su hijo, el principal responsable es el cantante, pues gran parte de su vida no estuvo a su lado.

Tristán no la ha tenido nada fácil. Así de claro lo dejó en una entrevista con TVyNotas donde confesó cómo empezó a consumir drogas, las razones que le llevaron a vivir en la calle, así como el tiempo en rehabilitación. También se ha declarado bisexual y desea hacer películas para adultos. Conoce más sobre el hijo del exacadémico, a continuación.

Tristán Othon Fierros junto a su padre Yahir en el gimnasio (Foto: Tristán Othon Fierros/Instagram)

¿QUIÉN ES TRISTÁN OTHON FIERROS?

Tristán Othon Fierros es el hijo mayor de Yahir. El joven ha estado envuelto en situaciones complicadas con las drogas. De hecho, confesó en una entrevista con TVyNotas que desde que era adolescente comenzó a probarlas, pues vivir con restricciones por su madre y sin su padre le afectó mucho. La primera vez que consumió narcótico a la edad de 13 años, cuando estaba en primero de secundaria.

Tristán y su padre no tenían una buena relación debido, principalmente a sus trastornos mentales y adicciones, las cuales llegaron desde los 9 años. El joven confesó que le hacían varios estudios, asistía al psicólogo y al neurólogo “porque no ponía atención en clases”.

“Me empezaron a medicar como a los 9 o 10 años en una primaria especial donde estaba. Me daban concerta, anfetamina, que vuelve adictos a los niños; strattera, que causa depresión, según los expertos para el TDA; fluoxetina y 26 miligramos de citalopram. Me conectaban como 25 cables en la cabeza, pero la verdad nunca te alivianas, sólo te hacen adicto”, refirió en la entrevista con el medio mexicano.

SU ACERCAMIENTO A LAS DROGAS Y EL TIEMPO QUE VIVIÓ EN LA CALLE

Después de consumir tantos medicamentos, Tristán se acercó a otras drogas como el alcohol, el tabaco y la marihuana cuando era un adolescente. Según dijo, por la lejanía con su padre y por su poca interacción con niños de su edad.

“Quería a mi papá todo el tiempo, él iba a verme cada mes; cada dos o seis meses, y si la cag*ba me regañaba por teléfono. Nunca salí con niños de mi edad, mi madre no me dejaba”, remarcó Tristán.

Tristán Othon Fierros posa ante la cámara de su padre (Foto: Yahir/Instagram)

Su adicción a las drogas lo llevó a vivir en la calle durante aproximadamente cinco meses. Sin embargo, al darse cuenta que su vida no estaba yendo a ningún lado, buscó la ayuda de su padre. Un año después, volvió a recaer.

“Empecé a trabajar en bares de mesero y me iba de fiesta, me drogaba. Recuerdo que mi papá solo lloraba y decía que ya no sabía qué hacer. Así ha sido mi vida, entro y salgo de clínicas”, detalló.

Ha estado internado los últimos tres años en diversos anexos y clínicas de rehabilitación de Tijuana, y hace cinco meses dejó el centro y volvió a Ciudad de México para continuar con su vida.

QUIERE SER ACTOR DE CINE PARA ADULTOS

Ya recuperado y luego de tocar fondo, Tristán Othon Fierros solo piensa en su futuro y a lo que le gustaría dedicarse. Tiene dos cosas en mente: la primera es ser bartender; la segunda opción es ser actor de cine para adultos. Sobre este último, contó que su interés surgió cuando grabó un video íntimo con su pareja, por lo que no ve lejano dedicarse a ello algún día.

SE DECLARÓ BISEXUAL

El hijo de Jahir se declaró bisexual. El joven aseguró que desde los 19 años supo sobre su orientación sexual y fue su madre la única en enterarse, pues desde el mes de agosto no tiene contacto con su padre, pero espera obtener su apoyo.

No fue difícil para él darse cuenta que le atraían ambos géneros, pues un día comenzaron a llamarle la atención los hombres y decidió tener su primera relación. Actualmente tiene pareja y “lo trata bien y lo apoya en todo lo que quiere hacer”, indicó.

Tristán espera la respuesta de su padre sobre esta declaración. Además, le pidió “amor sin condiciones” y arreglar su relación. “El amor no se exige. Ámame como soy, eso quiero. Te extraño”, sentenció.