Después de que las pruebas de ADN confirmaron que Tristan Thompson, el novio de Khloé Kardashian, tuvo un hijo con Maralee Nichols, el jugador de baloncesto profesional escribió un extenso comunicado para señalar que se hará cargo del bebé que llegó a este mundo el 1 de diciembre de 2021.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable”, señaló en un comunicado en sus redes sociales.

Seguido de ello, se disculpó con la madre de su segunda hija. “Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Te tengo el mayor respeto y amor. Independientemente de lo que pueda pensar; una vez más, lo siento muchísimo”.

Ante el revuelo que ha causado la noticia de la paternidad del jugador de Sacramento Kings, te contamos quién es la mujer que dio a luz a su tercer hijo. No olvidemos que fruto de su relación con Jordan Craig, el deportista tuvo su primogénito en diciembre de 2016.

MARALEE NICHOLS: TODO SOBRE LA MADRE DEL TERCER HIJO DE TRISTAN THOMPSON

Maralee Nichols es una modelo de fitness de 31 años nacida en Texas. Ante los rumores de que era entrenadora personal, salió a aclarar el tema en diciembre de 2021, siendo muy precisa en lo que se dedica.

“No he trabajado como entrenadora personal durante cuatro años. Hago modelaje de fitness, así que nunca fui entrenadora personal para Tristan”, manifestó.

Se muda a California

En marzo de 2019, Nichols se mudó a California. Precisamente, sobre su nueva vida en este estado, decidió subir una foto en su cuenta personal de Instagram, donde se dejó ver disfrutando de una cena en su nueva ciudad.

¿Cómo conoció a Tristan Thompson?

Maralee Nichols cuenta que conoció a Tristan Thompson en una fiesta en su casa de Encino, California, en el año 2020. En aquella época, el jugador le dijo que no tenía una relación con nadie, por lo que comenzaron a salir. Para ella, los encuentros que tenían “no eran sexo casual”, pues se comunicaban a diario y hablaban por teléfono; incluso se vieron varias veces al mes.

Y es que el basquetbolista la invitó a verlo en Navidad, Año Nuevo y su cumpleaños en marzo. Sin embargo, la verdad era que el exjugador de los Cleveland Cavaliers estaba a la vez con Khloé Kardashian.

Queda embarazada

Ella señaló que vio a Tristan en marzo de 2021, cerca de su cumpleaños, luego de que él se lo pidiera. “Acepté reunirme con él en Houston en una fiesta privada el 12 de marzo (…). Houston fue una de las muchas noches que pasamos juntos. Poco después del fin de semana de su cumpleaños en Houston, Tristan me invitó a visitarlo en Boston”, dijo a E! News.

Semanas después de ir a Boston se enteró que estaba embarazada. Nichols le contó al jugador sobre su embarazo en Carolina del Norte después de que él la invitara a verlo a finales de abril.

Un embarazo complicado

Maralee Nichols contó que tras saber que esperando un hijo hizo “todo lo posible” para no llamar la atención. “Tristan presentó una acción de paternidad en Texas después de que yo presenté mi acción de paternidad en Los Ángeles. No presenté ninguna solicitud de manutención infantil antes de que naciera nuestro hijo. El caso que Tristan presentó en mi contra fue desestimado el 15 de diciembre de 2021″.

Se convierte en madre

Contó que tuvieron que inducirle al parto porque tenía una anomalía en la placenta. “Di a luz el 1 de diciembre de 2021. En lugar de centrarme en cualquier negatividad, elijo aceptar ser madre y hacer lo mejor que pueda por mi hijo. No quiero más atención de los medios, ni quiero una relación romántica con Tristan. Mi objetivo es criar a nuestro hijo en un entorno seguro, saludable, amoroso y privado”, señaló al mismo medio.