CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Trollhunters: El despertar de los titanes” (“Trollhunters: Rise of the Titans” en su idioma original) es una película animada de Netflix que le pondrá fin a la trilogía “Tales of Arcadia”, creada por Guillermo del Toro, conformada por las series “Trollhunters” y los spin-off “Los 3 de Abajo” y “Magos”.

Después de los sucesos de la trilogía de “Relatos de Arcadia”, los héroes deben unirse para hacerle frente a la última de las batallas que tendrá lugar en Arcadia, esa mágica ciudad que nuevamente se convertirá en el epicentro de la acción y albergará a todo tipo de criaturas sobrenaturales, en esta ocasión, los Titanes.

Tras la llegada de la malvada Orden Arcana en un tren subterráneo, Jim Lake Jr, Claire Nunez y Toby Domzaski intentan evitar que lleven a cabo su plan de destruir el mundo. Aunque Stuart, Steve Palchuck y Krel Tarron intentan usar el generador anti-magia, Jim es herido en batalla y los villanos consiguen llevarse a Nari. Sin embargo, en el último minuto, Douxie cambia de cuerpo con ella.

El titán de Bellroc planeaba unirse con la Heartstone (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TROLLHUNTERS: EL DESPERTAR DE LOS TITANES”?

Mientras Jim se recupera sus heridas y el resto del equipo fabrica un nuevo amuleto para el Trollhunters, Aja Tarron yEli Pepperjack llegan de Akiradion-5. El más emocionado por el regreso de su amada es Steve, quien besa a Aja por séptima vez lo que significa que tendrán bebés.

Cuando la Orden Arcana descubre que Douxie cambiando de lugar con Nari, utilizan su poder para revertir el hechizo y preparar el ritual para despertar a los titanes que harán renacer el mundo. A pesar de que los héroes hacen hasta lo imposible por destruir los Sellos del Genesis, el amuleto de Jim falla y cada miembro de la Orden controla a un titán.

Uno surge en Groenlandia, el segundo en Brasil y el último en el Mar de China Meridional, y los tres empiezan su recorrido hasta el centro del universo, Arcandia. Como parte de uno nuevo plan, Blinky Galadrigal, Claire, Archie y Carlo Magno se dirigen a Hong Kong en busca de la Cronoesfera, que está en poder del líder de los Troldragones y el resto de los protagonistas de “Trollhunters: El despertar de los titanes” intentan detener a los Titanes.

Después de derrota de Varvatos Vex en un traje mecánico y la muerte de Stricklander y Nomura en batalla, Douxie logra meterse en la cabeza de Nari y consigue liberarla del poderoso hechizo. Una vez libre lucha contra el titán de Skrael y ambos perecen. Sin embargo, el titán de Bellroc continúa su recorrido hasta Arcadia, ya que debe unirse con la Heartstone.

Aunque Jim falla en su primer intento de sacar a Excalibur de la piedra, poco después comprende que deben hacerlo los nueve unidos. Luego de enviar a Stuart a reemplazar la piedra del nuevo amuleto, los héroes luchan contra Bellroc en una batalla y finalmente lo derrotan.

Jim venció al ultimo titán gracias a Excalibur y sus amigos (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TROLLHUNTERS: EL DESPERTAR DE LOS TITANES”?

Los protagonistas de “Trollhunters: El despertar de los titanes” consiguen la victoria, pero el precio de deben pagar es muy alto. Al ayudar a Jim, el camión de tacos que conduce Toby es aplastado debajo del Titán. Debido a que sus heridas son muy graves ni la magia ni la tecnología pueden salvarlo.

A raíz de la muerte de Toby, Jim se da cuenta de que la Cronoesfera estaba destinada a evitar que todos los eventos trágicos. Jim debe restablecer la línea de tiempo y deshacer todo lo que ha sucedido desde que se convirtió en el Cazador de Trolls para salvar a su mejor amigo.

Jim se despide y promete se volverán a encontrar y serán amigo otra vez. Al volver al día en que descubrió el amuleto decide renunciar a su deber y permitir que Toby se se convierta en el Trollhunters.

Hasta el momento, no hay planes de una nueva entrega de “Tales of Arcadia”, pero con Toby como nuevo Cazador de Trolls los eventos podrían sufrir varios cambios que tal vez serán parte de una nueva serie.