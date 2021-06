Andrés García es el galán de telenovelas más éxito de México y Latinoamérica. El actor dominicano llegó al país azteca en los años 70 y desde ese momento trabajó duro para convertirse en uno de los más importantes en el mundo de las telenovelas. Es así que su gran talento lo hizo acreedor de muchos protagónicos y hasta fue el reemplazo de un grande como José Luis ‘El Puma’ Rodríguez.

El cantante venezolano cuenta con una extensa carrera artística y sin duda, ha puesto a bailar a millones de personas con sus más famosas canciones. Pero lo que poco que conocen sus fans es que en algún momento ‘El Puma’ también fue un cotizado galán de telenovelas entre los años 70 y 80.

José Luis fue convocado por Televisa para ser el protagonista de la telenovela “Tú o nadie”, pero decidió rechazar la propuesta y en su reemplazo, Andrés García fue llamado para realizar el personaje de ‘Antonio Lombardo’.

LA VEZ QUE ANDRÉS GARCÍA REEMPLAZO A EL PUMA EN UNA TELENOVELA

José Luis ‘El Puma’ Rodríguez contó al programa “Ventaneando” que fue llamado por los ejecutivos de Televisa para ser el flamante protagonista de la telenovela “Tú o nadie” y finalmente rechazó el personaje porque su manager lo convenció de ello, pero luego se arrepintió. Esto le valió enemistarse con el gran productor de Televisa Emilio Azcárraga.

“Yo actuaba por impulso, llego a Miami, localizo a Emilio Azcárraga, estaba en su barco en Grecia, estaba de vacaciones. Le dije Emilio, déjame explicar que fue lo que pasó, pero él contesto: ‘no, no, no. Te metiste conmigo’. Fue en ese momento que me colgó”, recordó el cantante venezolano.

Por su parte, Andrés García contó en su canal de YouTube como fue que se quedó con el personaje que en un inicio fue de ‘El Puma’.

“Es una situación afortunada porque José Luis ya había empezado la novela “Tú o nadie” con Lucía Méndez. Estaba muy bien hecha, muy buenos actores. Según me dice el productor que es quien me manda a llamar, era Ernesto Alonso, me manda a llamar a través del que era uno de los jefes altos ahí de Televisa… O’Farrill” comenzó contando.

“Entonces me cuenta cuando yo le pregunto al productor qué pasó, por qué se fue José Luis Rodríguez, dice que no saben. Habían hecho ya varias escenas, llevaban como tres semana filmando. De repente en una escena donde estaban la mayoría de los personajes, José Luis dijo ‘Hasta aquí, se acabó. Me voy y ya’. Suspendió la novela. Me cuenta después O’Farrill que lo mandan a hablar conmigo” reveló Andrés.

Así fue que el galán de las telenovelas reemplazó a ‘El Puma’ en una de las telenovelas más exitosas de su carrera.