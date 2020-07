José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Lucía Méndez son dos grandes celebridades del espectáculo internacional. Los artistas iban a protagonizar en 1985 la telenovela “Tú o nadie”, una producción de Televisa, sin embargo un mal entendido hizo que el cantante venezolano abandone el proyecto en medio de todo un escándalo que generó todo tipo de comentarios.

Hoy, 35 años después su abrupta salida de “Tú o Nadie”, el propio José Luis Rodríguez decide aclarar lo sucedido durante una plática con Lucía Méndez a través de Instagram Live, donde hicieron interesantes revelaciones en torno a su carrera artística y vida personal.

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Lucía Méndez son celebridades de fama mundial (Foto: Instagram/ Lucía Méndez)

Y resulta que tuvo que ver con Héctor Maselli, el ex novio de la actriz y representante en esos años del cantante, pues aseguraba que la única que iba a brillar en ese proyecto iba a ser Lucía. Situación que desencadenó un malentendido y la salida de José Luis Rodríguez de la telenovela.

¿POR QUÉ EL PUMA ABANDONÓ LA TELENOVELA DE LUCÍA MÉNDEZ?

“El Puma” contó que esta telenovela iba a ser la primera que realizaría en México, que incluso no había firmado contrato porque al presidente de Televisa se ese entonces Emilio Azcárraga Milmo, le bastaba la palabra de la gente, y estaba tan emocionado de hacer ese trabajo que ni siquiera leyó el libreto antes de aceptar.

“Este personaje (Héctor Maselli) me decía “mira, la novela realmente es toda de ella” y yo le decía “todas las novelas son de las mujeres, el galán va acompañando, pero las protagonistas son de las mujeres”, recordó el cantante.

Pero fue tanta la insistencia de su exmanager en este punto que decidió hablar con el productor de la telenovela Ernesto Alonso para pedirle que hiciera algunos arreglos para su personaje y que resaltara más. Sin embargo, recibió una respuesta tajante.

“Ernesto me dice “o la haces o no la haces”, entonces cuando a mí me ponen así entre la espada y la pared digo, “bueno no la hago, me voy”.

Entonces Lucía aclaró que en ese momento ella ya no tenía ninguna relación con quien manejaba la carrera de “El Puma” y que en el momento que éste decidió dejar el proyecto, de inmediato Lucía tuvo la seguridad que el entonces manager del venezolano había sido el responsable de esa decisión.

“Yo cuando te fuiste sentí que había sido Maselli, lo digo muy abiertamente, en primer lugar habíamos sido novios, tronamos, no nos volvimos a ver, total, Maselli estaba como resentido conmigo”, dijo Lucía.

"El papel tuyo era extraordinario, tan así que viste a Antonio Lombardo, el papelazo que hizo Andrés García; y cuando te fuiste sentí que había sido Marselli, porque habíamos sido novios,, terminamos, no nos volvimos a ver, él estaba como resentido conmigo, estaba muy dudoso de que tu papel fuera menos que el mío y no, definitivamente Antonio Lombardo es una papel extraordinario, con una novela que terminó con 100 puntos de audiencia", agregó la actriz.

“Tú no tienes idea cómo lloré, cómo lloré, porque le decía a Ernesto Alonso “¡ese no es ‘El Puma’, es Maselli”, concluyó.

El cantante venezolano comparte que no tardó mucho en arrepentirse de su decisión, pues justo cuando habló con Emilio Azcárraga para explicarle lo que había pasado, supo que no tendría mucho futuro en México.

“Emilio déjame explicarte, me dice “mira a mí no me explicas nada, te metiste conmigo y te ching…” (colgó). Yo dije “¡wow! se me cerró México Dios mío”, sufrí mucho mucho, (pensé) “¿cómo yo reparo esto ahora?”.

