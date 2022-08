Dirigida por JJ Perry, en su debut como director, con un guion de Tyler Tice y Shay Hatten, “Turno de día” (“Day Shift” en su idioma original) es una comedia de acción de Netflix que sigue a un cazavampiros de Los Ángeles que tiene una semana para conseguir el dinero de la escuela y el tratamiento dental de su hija.

La fotografía principal de esta película, que se estrenará el viernes 12 de agosto en la popular plataforma streaming, se realizó en Los Ángeles, California, entre el 19 de abril y el 22 de agosto de 2021.

“Turno de día” cuenta con un elenco principal conformado por Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg, Natasha Liu Bordizzo, Meagan Good, Karla Souza, Steve Howey y Scott Adkins, pero ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “TURNO DE DÍA”?

1. Jamie Foxx es Bud Jablonski

Jamie Foxx, actor que ganó un Oscar en 2005 por su interpretación de Ray Charles en la célebre película biográfica “Ray”, será el encargado de dar vida a Bud Jablonski, un cazador de vampiros de Los Ángeles sin suerte que necesita conseguir dinero rápido para su familia.

Jamie Foxx como Bud Jablonski en "El atrapasueños" (Foto: Netflix)

2. Dave Franco es Seth

Dave Franco, quien anteriormente protagonizó “Fright Night” (2011), “Now You See Me” (2013) y su secuela, “Neighbors” (2014), “Nerve” (2016) y “The Disaster Artist” (2017), interpreta a Seth, el traficante del sindicato de vampiros convertido en compañero.

Dave Franco como Seth en "El atrapasueños" (Foto: Netflix)

3. Snoop Dogg es Big John Elliott

Snoop Dogg es el encargado de dar vida al gran John Elliott, que, de acuerdo con la descripción del personaje de Netflix, es el amigo de Bud que utiliza sombrero de vaquero y es una parte importante de la unión de cazadores de vampiros.

Snoop Dogg como Big John Elliott en "El atrapasueños" (Foto: Netflix)

4. Karla Souza es Audrey

Karla Souza, reconocida internacionalmente por su papel en “How to Get Away with Murder”, interpreta a Audrey en “Turno de día”. Se trata de “una súper vampira y magnate de bienes raíces con la vista puesta en el Valle de San Fernando”.

Karla Souza como Audrey en "El atrapasueños" (Foto: Netflix)

5. Meagan Good es Jocelyn Jablonski

Meagan Good, conocida por protagonizar películas como “Deliver Us from Eva” (2003), “Roll Bounce” (2005) y “Stomp the Yard” (2007), jugará el rol de Jocelyn Jablonski, la exesposa de Bud y la madre de la pequeña Paige.

Meagan Good como Jocelyn Jablonski en "El atrapasueños" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Turno de día”: