CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Jamie Foxx, “Turno de día” (“Day Shift” en su idioma original) es una comedia de acción de Netflix que sigue a Bud Jablonski, un cazador de vampiros que ante su exesposa Jocelyn y su hija Paige finge ser limpiador de piscinas en el Valle de San Fernando.

Bud trabaja por su cuenta, pero cuando la madre de su hija anuncia que venderá su casa y se mudará a otra ciudad decide volver al Sindicato de cazavampiros para conseguir más dinero. Con ayuda de su viejo amigo Big John Elliott (Snoop Dogg) es readmitido en la organización.

No obstante, solo obtiene el “Turno de día” y debe trabajar con Seth (Dave Franco), un oficinista que quiere ascender de puesto y es el responsable de reportar cualquier falta de Bud Jablonski ante Ralph Seeger, el líder del sindicato que no está feliz con el regreso del hábil cazador de vampiros.

Big John ayudó a Bud a regresar al Sindicato de cazadores de vampiros en "Turno de día" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TURNO DE DÍA”?

El cazador no está conforme con su nuevo compañero, pero no tiene más opción que aceptar los términos de su recontratación. Aunque durante sus primeras misiones comete varias infracciones convence a Seth de no reportarlas al menos por unos días.

Mientras Bud está acostumbrado a los golpes y disparos, el oficinista no sabe que hacer durante las sangrientas peleas contra los vampiros, incluso, está a punto de convertirse en el alimento de una de las criaturas que odia el sol.

Bud se lleva cada vez mejor con su nuevo compañero y se concentra en reunir el dinero que necesita para no perder a su hija. Sin embargo, Audrey (Karla Souza), una súper vampira y magnate de bienes raíces con la vista puesta en el Valle de San Fernando, interfiere en sus planes y va tras su familia.

Al principio de “Turno de día”, cuando Jablonski aún trabajaba por su cuenta, localiza a dos vampiros relativamente viejos y los asesina para conseguir sus colmillos y venderlos en el mercado negro. Aunque no consigue el dinero que necesitaba se vuelve el objetivo de una vampira sedienta de venganza.

La anciana a la que Bud decapitó era la hija de Audrey, quien tras su pérdida empieza a seguir el rastro del cazador y envía a un grupo de vampiros a capturarlo a él y su familia. Por supuesto, Jablonski logra escapar de ellos y se comunica con Jocelyn para advertirle del peligro y pedirle que empaque sus maletas.

Cuando el protagonista de “Day Shift” llega a su casa con la pequeña Paige se encuentra con Audrey, quien secuestra a Jocelyn y su hija, además, uno de sus vampiros convierte a Seth en uno de ellos.

Audrey secuestra a la exesposa e hija de Bud en "Turno de día" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TURNO DE DÍA”?

¿Qué sucede con Seth tras convertirse en vampiro?

Luego de despertar y darse cuenta de que es un vampiro, Seth intenta mantener la calma, pero sus instintos son más fuertes y ataca a Bud, quien no duda en decapitarlo. No obstante, el personaje de Dave Franco no muere y promete no volver a perder el control y ayudar a salvar a la familia de su amigo.

A la misión suicida, porque será en el turno de noche cuando el sol no reprime a los vampiros, se suma Heather, la vecina de Bud que, aunque lo traicionó por ordenes de Audrey decide apoyar al cazavampiros.

De camino a la guarida de la villana, acorralan al trio, pero Big John aparece al rescate y se deshace del peligro. No obstante, un vampiro lo hiere en el cuello, así que él decide quedarse a enfrentar a los chupasangres solo mientras su amigo busca a su familia.

Bud, ¿logra rescatar a su familia?

Audrey amenaza con asesinar a Bud, convertir a Paige en un vampiro y esperar a que la pequeña se alimente de su madre, algo que por supuesto, el cazador no permitirá. Sin embargo, su nueva rival es más fuerte y hábil que los vampiros que enfrentó anteriormente, así que no es tarea sencilla.

Mientras Jablonski lidia con Audrey, Seth y Heather le arrancan los brazos a Klaus (Oliver Masucci). Finalmente, después de una reñida pelea, Bud decapita a la villana de “Turno de día” y se reúne con su familia.

¿Big John realmente está muerto?

Tras la explosión que provocó Big John deshacerse de los vampiros que lo perseguían, Bud y los espectadores de la película de Netflix pensaron que el personaje de Snoop Dogg estaba muerto. No obstante, sale de una alcantarilla en los segundos finales de “Turno de día”.