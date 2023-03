“Bailando con las estrellas” (“Dancing With the Stars”, en su idioma original) es probablemente uno de los programas más populares a nivel mundial, cuyo formato ha sido adaptado en varios países e idiomas por varios años y, desde hace unos meses, ha cambiado de ABC a las pantallas de Disney Plus.

Durante los casi 20 años que tiene la versión norteamericana de “Strictly Come Dancing” han pasado reconocidas figuras como Tom Bergeron, Samantha Harris, Alfonso Ribeiro y Tyra Banks, siendo esta última la presentadora que ingresó en la temporada 29 del programa.

Sin embargo, y pese al gran éxito que ha tenido en su rol de conductora, la supermodelo norteamericana ha confirmado su salida del reality de Disney Plus, revelando cuáles han sido los motivos que la llevaron a alejarse del programa.

Además de modelo y conductora, Tyra Banks se desempeña como empresaria (Foto: ABC)

TYRA BANKS SALE DE “DANCING WITH THE STARS”

En conversación con TMZ, la modelo reveló que luego de tres años, le ponía un cierre a su relación con el reality de baile más popular de Estados Unidos.

Según comentó la también figura de “America’s Next Top Model”, “The Tyra Banks Show”, entre otros, su salida se debe a que busca enfoncarse completamente a su faceta como empresaria, principalmente en su compañía de helados SMiZE & DREAM.

“Estoy realmente enfocado en los negocios. Como loco, loco, loco centrado en los negocios. Siento que es hora de enfocarme en mi negocio y emprendimiento, y también en producir más televisión, pero entre bastidores. Creo que es hora de pasar de la pista de baile a la de la bolsa de valores”, señaló.

Aunque inicialmente no se refirió a su rol en el reality, la modelo no tardaría en destacar que con esto adelantaba su salida del programa de la plataforma de streaming de Disney.

“Creo que es hora, ¿no crees que es hora? Sí, creo que es hora... Realmente, realmente quiero concentrarme en mi negocio, y no puedes hacer eso presentando un programa. Me verás creando cosas, no solo hospedando cosas”, explicó.

Tyra Banks conduce "Dancing With the Stars" desde 2020 (Foto: ABC)

EL PASO DE TYRA BANKS POR “DANCING WITH THE STARS”

La modelo, que ya tenía experiencia en realities debido a su largo paso como jurado en las versiones de varios países de “America’s Next Top Model”, asumió el rol de presentadora de “Bailando con las estrellas” en setiembre del 2020, cuando la producción retiró a Erin Andrews y Tom Bergeron, siendo este último el que estuvo al frente del show por 19 temporadas.

De acuerdo con el equipo de producción de ABC, cadena que en aquellos años era responsable de emitir reality, la salida de Bergeron se debía principalmente a que buscaban “refrescar” el formato.

“Cualquier programa que haya estado así durante muchas, muchas temporadas necesita seguir evolucionando”, comentó Andrew Llinares a TV Line.

Si bien Banks tuvo críticas positivas en su mayoría en su rol como presentadora, también fue el centro de reseñas negativas, por lo que se apostó por unirla a Alfonso Ribeiro, recordado como Carlton en “Fresh Prince of Bel-Air”.

“Se trataba de hacer que el programa se sintiera fresco, se sintiera nuevo, tal vez llegar a una nueva audiencia” y al mismo tiempo “no alienar a nadie que haya estado viendo el programa durante muchos, muchos años”, añadió Llinares.