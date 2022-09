“Un jazzista en clave de blues” (“A Jazzman’s Blues” en su idioma original), película de Netflix escrita, producida y dirigida por Tyler Perry, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre de 2022 y estará disponible en la popular plataforma streaming desde el 23 de septiembre de 2022.

El drama, que se grabó en Savannah, Georgia, y en Tyler Perry Studios en Atlanta, cuenta la historia del amor prohibido entre dos amantes desafortunados. La historia comienza con el encuentro inicial de la pareja cuando eran adolescentes y se extiende por más de 40 años.

Joshua Boone y Solea Pfeiffer son los protagonista de “Un jazzista en clave de blues”, mientras que Amirah Vann, Austin Scott, Milauna Jemai Jackson, Brent Antonello, Brad Benedict, Kario Marcel, Lana Young y Ryan Eggold completan el elenco. Pero ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UN JAZZISTA EN CLAVE DE BLUES”

1. Joshua Boone como Bayou

Joshua Boone, que participó en series de televisión como “The Big Gulp”, “Ley y orden: Unidad de víctimas especiales”, “Dyce and Devil”, “Downtown Girls”, “Brooklove” y “Seven Seconds”, da vida a Bayou, un joven artista que está perdidamente enamorado de LeAnne, pero que es obligado a renunciar a ella debido a su condición económica y color de piel.

2. Solea Pfeiffer como LeAnne

Solea Pfeiffer, actriz y cantante estadounidense nacida en Zimbabue mejor conocida por su papel de Eliza Hamilton en la primera gira nacional de “Hamilton”, es la encargada de interpretar a LeAnne, una joven que es obligada casarse con un hombre blanco y con dinero, a pesar de estar enamorada de Bayou.

3. Amirah Vann como Hattie May

Amirah Vann, actriz y cantante estadounidense mejor conocida por interpretar a la abogada Tegan Price en “How to Get Away with Murder”, encarna a Hattie May, la madre de Bayou que siempre está al lado de su amado hijo.

4. Ryan Eggold como Ira

Ryan Eggold, que dio vida a Ryan Matthews en la serie juvenil “90210″ de The CW, a Tom Keen en el drama criminal “The Blacklist” y al Dr. Max Goodwin en el drama médico titulado “New Amsterdam”, es el responsable de interpretar a Ira.

5. Brent Antonello

En “Un jazzista en clave de blues”, Brent Antonello, actor estadounidense que apareció en series como “Castle”, “Hit the Floor”, “SWAT”, “Dynasty” y “Law & Order: Organized Crime”, da vida al hombre con el que LeAnne es obligada a casarse.