“Un lugar en silencio 2″ de John Krasinski llega a su fin con una explosión literal, y hemos estado sintiendo las reverberaciones desde que la película debutó a principios de 2018. Después de meses de ver cómo la sociedad se desmorona y trata de permanecer lo más silenciosa posible.

Los sobrevivientes de “Un lugar en silencio” son los miembros de la familia Abbott hicieron un descubrimiento especial que sugiere que la marea posiblemente podría cambiar en la guerra contra los invasores feroces y sensibles al sonido. Pero, ¿pueden realmente tener éxito después de que se ha hecho tanto daño?.

La secuela funciona en parte para responder a eso mientras avanza hacia su emocionante conclusión, y el final de “A Quiet Place: Part II” definitivamente avanza la batalla más grande que se libra en el mundo ficticio. Pero, ¿Qué pasa exactamente en el tercer acto de la nueva película de terror?

Después de esto, ¿Qué significa para el futuro de la franquicia? Son esas preguntas las que han motivado la creación de esta función y, a continuación, profundizaremos tanto en los hechos como en las especulaciones sobre “Un lugar en silencio 2″ y todo lo que pasará en su futuro.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “UN LUGAR EN SILENCIO 2″

"A Quiet Place" de John Krasinski llega a su fin con una explosión literal. (Foto: Paramount)

Habiendo dividido su narrativa en dos a la mitad de la película, el final de “A Quiet Place: Part II” se desarrolla en dos frentes separados: en el almacén abandonado donde Evelyn, Marcus y el bebé se esconden de un extraterrestre. que ha descubierto su búnker; y con Raegan y Emmett en una isla donde encuentran a otros supervivientes que se reunieron durante una evacuación organizada por la Guardia Nacional.

Después de pasar la noche en dicha isla, Emmett regresa al bote en el que él y Raegan estaban y se horroriza al descubrir marcas de barra que indican que han traído a uno de los extraterrestres al refugio seguro. Intenta correr hacia atrás y advertir a todos lo más rápido que puede, pero es demasiado tarde, ya que el monstruo ha comenzado a devastar la pequeña comunidad.

Usar el audífono de Reagan se hace particularmente importante al final de la película después de que Reagan y Emmet encuentran la fuente de la señal de radio. (Foto: Paramount)

Emmett se encuentra con el hombre sin nombre que lo recibió la noche anterior (Djimon Hounsou) y juntos llegan a Raegan para intentar alejar a la bestia de todos y llegar a la estación de radio. El intento de captar la atención del extraterrestre funciona, y llegan al lugar de la transmisión de “Más allá del mar”, pero el hombre sin nombre muere cuando duda sobre su compromiso con la misión y se preocupa por la seguridad de su hijo.

Mientras tanto, Evelyn, Marcus y el bebé se quedan en silencio en el horno insonorizado mientras una amenaza mortal se avecina a solo unos metros de distancia, y el indicador del tanque de oxígeno revela que pronto se quedarán sin aire. En la estación de radio, Emmett es cortado e incapacitado por la criatura sensible al sonido, dejando a Raegan a la izquierda para hacer el trabajo.

La película comienza justo después de los eventos del original de 2018, cuando los miembros sobrevivientes de la familia Abbott descubren su próximo movimiento en un mundo invadido por monstruos. (Foto: Paramount)

Ella entra con éxito a la cabina, mata la canción y usa el imán en el audífono que su padre ideó para pegar el dispositivo al micrófono. El monstruo se asusta, al igual que la del final de “A Quiet Place”, y aunque no está totalmente fuera de lugar, la heroína adolescente puede terminar el trabajo con un poste de metal.

En el almacén, Marcus, que ha estado escuchando la radio con sus auriculares, escucha el cambio de transmisión y se da cuenta de la oportunidad. Pone el ruido estático a todo volumen mientras abre la puerta del horno y carga contra el invasor. Tomando una pistola, le dispara en la cabeza, salvando a su madre y al recién nacido de la familia.

Los monstruos que persiguen a la familia son sensibles al sonido. (Foto: Paramount)

“A Quiet Place” termina cuando los Abbott descubren que la retroalimentación del audífono de Raegan es dañina para los extraterrestres con mejora auditiva, y la principal motivación de la niña en “A Quiet Place: Part II” es compartir ese conocimiento con el mundo, incluso si eso significa ir en contra de los deseos de su madre.

En última instancia, eso es algo que puede tener éxito, y existe la esperanza de que la gente escuche lo que ha hecho y lo use para su propio beneficio. “A Quiet Place: Part II” no solo profundiza más en esa debilidad de los horrores del espacio exterior, sino que también revela otra, los extraterrestres no pueden nadar.

La película sigue a la familia del original "A Quiet Place" (Foto: Paramount)

Esto fue algo que aparentemente se aprendió en los primeros días de la invasión, y abre la puerta a la pregunta de cómo las personas están prosperando en las islas de todo el mundo y, por lo tanto, cuántas personas podrían existir para ayudar a reconstruir la sociedad. Sin embargo, hay otro obstáculo que se interpone en el camino de ese progreso, y no tiene nada que ver con los atacantes del cielo.

Resulta que si bien hay comunidades que intentan prosperar después del evento apocalíptico, también hay otras que actúan de manera más salvaje y violenta. Incluso si el mundo supera todo con los monstruos, todavía habrá esas personas con las que lidiar.

¿QUE SIGUE PARA EMMETT Y LA FAMILIA ABBOTT?

A lo largo de "A Quiet Place 2", ambos grupos enfrentan numerosas amenazas que van desde los monstruos inexplicables de la película hasta otros sobrevivientes. (Foto: Paramount)

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que “A Quiet Place Part III” no es una garantía, ya que Paramount Pictures aún no lo ha anunciado oficialmente. Dicho esto, John Krasinski ha insinuado que una tercera película podría estar sobre la mesa, y si somos optimistas, eso significa que podemos mirar más libremente el final de la Parte II a través de la lente de ser un montaje para otro capítulo.

Al final de la secuela, la familia Abbott permanece desconectada, ya que la narrativa no cubre la parte de la historia en la que Raegan vuelve a estar con su madre y sus hermanos. Con el sonido del audífono escuchado por la radio, Evelyn y Marcus obviamente saben que la misión en general fue un éxito, pero no tienen forma de saber si solo Raegan o solo Emmett llegaron a la fuente de transmisión.

Independientemente, se siente seguro asumir que su próximo movimiento será intentar llegar a la estación de radio ellos mismos, la adolescente y el amigo de la familia probablemente estarán atentos a su llegada y tratarán de encontrar una manera de señalarlos. Lo que es mucho menos simple es lo que depara el futuro para el intento de erradicar a los extraterrestres y recuperar la Tierra para la humanidad.

Usan regularmente el audífono de Reagan como arma después de descubrir en la primera película que paraliza temporalmente a los monstruos. (Foto: Paramount)

Obtener la retroalimentación del audífono a tantas fuentes de audio como sea posible es definitivamente la mejor idea, pero lo que demuestra no ser tan simple es asegurarse de que otras personas lo escuchen y entiendan. El alcance de la estación es claramente limitado, ni siquiera era lo suficientemente potente como para llegar a la granja de la familia Abbott debido a que se encuentra en un valle.

Pero ese ni siquiera es el mayor problema, claramente va a haber un problema cuando se trata de para los sobrevivientes que escuchan la transmisión, ya que escuchar la radio ya no es exactamente algo que la gente pueda hacer, e incluso si lo escuchan, no tendrán forma de saber que puede usarse como un arma.

Presumiblemente, la mejor manera de hacer las cosas sería obtener comentarios de tantas fuentes como sea humanamente posible en todo el mundo, pero ¿cómo se hace eso cuando la infraestructura se ha derrumbado y toda la comunicación se ha estrangulado? Si terminamos obteniendo “A Quiet Place: Part III”, se supone que esa será la misión en el centro de la misma.