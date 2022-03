CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Aslı Enver y Kaan Urgancıoğlu, “Un lugar seguro” (“Sen Yaşamaya Bak” en su idioma original y “In Good Hands” en inglés) es una película turca de Netflix dirigida por Ketche y escrita por Hakan Bonomo. La cinta otomana sigue a Melisa, una madre soltera, diagnosticada con una enfermedad terminal, que se cruza con un soltero encantador, mientras se preocupa por el futuro con su obstinado hijo de seis años.

A pesar de las malas noticias, Melisa trata de disfrutar del tiempo que le queda junto a su hijo de seis años. No obstante, también teme que el pequeño Can se quede solo, así que decide buscar a una persona que pueda cuidar del él, y después de algunos sueños y señales se fija a Firat, un hombre que, aunque no fue muy amable al principio, demuestra ser un gran ser humano.

Decidida a conquistarlo, Melisa sigue a Firat hasta un club, luego se sube al escenario y canta. Obviamente, el apasionado a las bicicletas queda impresionado y la invita a cenar. Durante su cita, pierde el pañuelo favorito de su hijo y se lanza al mar para recuperarlo, demostrando lo importante que Can esa para ella.

Melisa decidió conseguir un padre para Can y escogió a Firat ¿Por qué? (Foto: Un lugar seguro/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UN LUGAR SEGURO”?

La química entre Melisa y Firat es innegable, pero el pequeño Can complica las cosas, de hecho, incendia el mantel para arruinar una cena de la pareja. Con la intención de ganarse la confianza del niño, el galán de “Un lugar seguro” lleva al niño a un paseo muy especial.

Aunque Firat ayuda a Can a conseguir una amiga y una mascota, a la que llaman Firat, solo consigue la aprobación del pequeño cuando defiende a Melisa de un cliente del restaurante que siempre la trata con excesiva confianza.

Luego de un tiempo con ellos, el empresario conoce la historia de Melisa: el padre de Can los abandonó años atrás. Se fue en busca de papel higiénico y nunca volvió, por eso, el niño tiene una obsesión con ese producto.

Cuando todo parecía felicidad para los protagonistas de “Un lugar seguro” el supuesto padre de Can aparece en medio de la calle con su familia y cuando el pequeño intenta alcanzarlo casi es atropellado por un automóvil.

La confusa situación termina con Can gritando y llorando por su padre, el supuesto progenitor muy desconcertado y Melisa desmayándose en la calle. En el hospital Firat descubre su amada no bromeaba cuando mencionó que solo le quedaban cinco meses de vida.

Melisa y Firat disfrutando de su amor en "Un lugar seguro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UN LUGAR SEGURO”?

Al volver a casa, Melisa le explica a su hijo que el hombre que vio en la calle no es su padre, pero el niño no le cree. Entonces, ¿quién es el verdadero padre de Can? Más tarde, el personaje de Asli Enver llama a Firat y le explica porque lo escogió.

La noche del club, Melisa adivinó los trucos que Firat utilizaba para conquistar a las mujeres ingenuas, pero en realidad estaba describiendo como se conocieron y lo que sucedió entre ellos en el pasado. Aunque él no la recuerda ellos tuvieron una breve historia que terminó con Firat saliendo a comprar algunas cosas y prometiendo volver.

Aunque al principio, Firat no sabe cómo reaccionar a esa revelación, después de algunos días, busca a su hijo y acompaña a Melisa en sus últimos días.