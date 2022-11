¿Te imaginas que “Un viernes de locos” (“Freaky Friday”, en inglés) regrese después de casi dos décadas? Sí, así como le leíste, la película que protagonizaron Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, en 2003, podría tener una segunda parte para alegría del público. Aunque todos los que vieron este filme están brincando de emoción por una posible secuela, la actriz que dio vida a la adolescente Anna se refirió al respecto.

A continuación, te contamos todo lo que dijo la celebridad estadounidense de 36 años, así como el pronunciamiento, también sobre el tema, de la histrionisa que dio vida a Tess.

Cabe señalar que, esta comedia es la tercera adaptación de Disney y se basó en el libro homónimo de Mary Rodgers, pero que a comparación de sus predecesoras, alcanzó un éxito rotundo.

En "Un viernes de locos", la Dra. Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y su hija Anna Coleman (Lindsay Lohan) son dos personas completamente distintas (Foto: Disney)

LA PALABRA DE LINDSAY LOHAN SOBRE “UN VIERNES DE LOCOS 2″

Como era de esperar, Lindsay Lohan se mostró a favor de “Un viernes de locos 2″, por lo que espera sea aprobado, si en caso se encuentra en los planes de Disney. Si bien, la decisión aún no ha sido tomada, reveló que conversó sobre el tema con quien fue su madre en aquella ficción.

“Hablamos de eso, sí. Tomemos el hecho de que estaba en el set filmando en ese momento, cuando de pronto Jamie Lee Curtis escribe, me emocioné y distraje de inmediato, pero tuve que aterrizar y decirme a mí misma: ‘Estoy en el set, tengo que concentrarme’. Pero cuando me dijo ‘Freaky Friday 2′, me emocioné más”, contó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Al ser consultada de forma directa si le gustaría de nuevo trabajar para la secuela, ella no dudó: “A ambas nos gustaría”.

JAMIE LEE CURTIS YA SE HABÍA REFERIDO A UNA POSIBLE SECUELA MESES ANTES

Fue en octubre de este 2022 que Jaime Lee Curtis habló sobre la posibilidad de una segunda parte de “Un viernes de locos”, señalando que le había escrito a Disney su propuesta.

“¡Déjame ser la abuela! Déjame ser la abuela mayor que cambia de lugar. Entonces, Lindsay llega a ser la abuela sexy, que todavía está feliz con Mark Harmon en todas las formas en que tú serías feliz con Mark Harmon... Y simplemente, me gustaría ver a Lindsay ser la abuela sexy”, señaló en The View.

Asimismo, reveló que mantiene una gran relación su hija en la ficción, ya que conversan seguido y sabe en qué proyecto se encuentra o cómo le va.

¿DE QUÉ TRATA “UN VIERNES DE LOCOS”?

“Un viernes de locos” se centra en una madre y su hija adolescente, quien asegura que nadie la comprende, incluso cree que la vida de su progenitora es muy fácil. Todo esto cambiará cuando se produce un hechizo a través de unas galletas de la fortuna, que provoca el intercambio de sus cuerpos, por lo deberán pasar un tiempo indefinido en el cuerpo de la otra tratando de lidiar con los problemas de quién los demás creen que son.