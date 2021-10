La actriz infantil Beren Gökyıldız se ha caracterizado por protagonizar proyectos televisivos que son un éxito rotundo. Triunfó en “Madre” (“Anne”) y “Mi hija” (“Kızım”), producciones que se convirtieron en fenómenos internacionales. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con su último trabajo “Çocukluk” (Infancia), la telenovela turca que significó una de las grandes apuestas de Fox Turquía para el año 2020.

“Çocukluk”, basada en el drama japonés Abandonada y producida por Med Yapim, no había comenzado con muy buen pie. Para empezar, su título cambió hasta tres veces. Inicialmente se había pensado en Yetimhane (Orfanato), posteriormente se modificó a Kimse Sizler (No eres nadie) y finalmente se estrenó como Çocukluk (Infancia).

Esto se debió a algunas denuncias de los ciudadanos ante la autoridad supervisora RTÜK por considerar que “No eres nadie” podía tener un efecto negativo en los niños. Los cambios ocasionaron confusión en la audiencia y no permitieron una fidelización ideal. Finalmente, tan solo después de 11 capítulos, la cadena Fox Turquía decidió cancelar la serie. Pero, ¿es posible que haya otra temporada?

Tan solo después de 11 capítulos, la cadena Fox Turquía decidió cancelar la serie “Çocukluk” (Infancia) (Foto: Med Yapim)

“UNA CAZA PARA AZUL”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial de la cadena Fox Turquía, todo parece indicar que “Çocukluk” (Infancia) no tendrá una nueva temporada. La serie fue cancelada después de 11 capítulos y no logró ser acogida por el público.

Son solo 11 los capítulos que salieron al aire en Turquía y que no alcanzaron a llegar a Latinoamérica. Sin embargo, la serie llegó a la señal de Telemundo, donde ya se emitió su último capítulo.

Según los medios turcos, la principal razón para que “Infancia” fuera sacada del aire se debió a la poca audiencia que generó por un guion que no convenció y los nombres de la telenovela que cambiaron hasta en tres oportunidades.

Inicialmente se había pensado en Yetimhane (Orfanato), posteriormente se modificó a Kimse Sizler (No eres nadie) y finalmente se estrenó como Çocukluk (Infancia). Esto se debió a algunas denuncias de los ciudadanos ante la autoridad supervisora RTÜK por considerar que “No eres nadie” podía tener un efecto negativo en los niños.

Otro factor fue las críticas a algunas escenas de la serie. Específicamente por las escenas de amor entre la pareja de la historia, Aysegül (Burcu Özberk) y Mahir (Erdal Besikçioglu). Además, se comenta que la serie tuvo un fallo de guion desde el principio y ya no pudo remontar. Así, al ver la bajada de audiencia Fox decidió cancelar la producción.

“Çocukluk” está basada en el drama japonés Abandonada y producida por Med Yapim (Foto: Med Yapim)

¿DE QUÉ TRATA “UNA CASA PARA AZUL”?

“Çocukluk” (Infancia) narra las aventuras de cuatro niñas huérfanas, Mavi, Mozi, Bambi y Zeynep que comparten habitación en un orfanato. La historia, basada en el drama japonés Abandonada, comienza cuando Mavi (Beren Gökyıldız) es enviada al orfanato después de que su madre sea arrestada por un delito.

Este lugar está regentado por Mahir Boztepe (Erdal Besikçioglu), quien dejó su vida atrás para dar cobijo a niños sin familias y ayudarles a encontrar una para ellos. Entre las niñas protagonistas, encontramos a Kübra Süzgün, conocida gracias a su papel de Nisan en “Mujer”.

Las otras dos pequeñas estaban interpretadas por Nilay Yeral y Derinsu Akkuş, dos nuevos descubrimientos infantiles, que se estrenaban como actrices en esta producción. El reparto lo completaban la actriz Burcu Özberk, coprotagonista de Afili Ask junto a Çaglar Ertugrul.