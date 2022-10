“Una chica del siglo XX” (“20th Century Girl” en inglés) es una película surcoreana de Netflix dirigida y escrita por Bang Woo-ri en su debut como directora. El drama romántico sigue a una adolescente que en 1999 empieza a seguir a un chico para ayudar a su mejor amiga, que está perdidamente enamorada de él, hasta que se ve envuelta en una historia de amor propia.

La cinta que se grabó en Cheongju, provincia de Chungcheong del Norte, de octubre a diciembre de 2021 fue invitada a la edición 27 del Festival Internacional de Cine de Busan y se estrenó en la sección Korean Cinema Today - Special Premiere el 6 de octubre de 2022. Pero llegará al streaming el 21 de octubre.

Kim Yoo-jung y Han Hyo-joo son las protagonistas de “Una chica del siglo XX”, mientras que Byeon Woo-seok, Park Jung- woo y Roh Yoon-seo completan el elenco principal. Pero ¿quién es quién en la nueva película coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA CHICA DEL SIGLO XX”

1. Kim Yoo-jung como Na Bo-ra

Kim Yoo-jung, que protagonizó series de televisión como “Moon Embracing the Sun” (2012), “May Queen” (2012), “Golden Rainbow’' (2013), “Secret Door” (2014) y “Angry Mom”, interpreta a Na Bo-ra, una estudiantes de secundaria de 17 años que a pedido de su mejor amiga debe vigilar a Baek Hyun-jin.

Kim Yoo-jung como Na Bo-ra en la película coreana "Una chica del siglo XX" (Foto: Netflix)

2. Han Hyo-joo como Na Bo-ra adulta

Han Hyo-joo, que participó en series como “Heaven & Earth” (2007), “Iljimae” (2008), “Brilliant Legacy” (2009), “Dong Yi” (2010) y “Happiness” (2021), y en películas como “Masquerade” (2012), “Cold Eyes” (2013), “Love 911″ (2012), “The Beauty Inside” (2015) y “The Pirates: The Last Royal Treasure” (2022), da vida a la versión adulta de Na Bo-ra.

Han Hyo-joo como Na Bo-ra adulta en la película coreana "Una chica del siglo XX" (Foto: Netflix)

3. Byeon Woo-seok como Poong Un-ho

Byeon Woo-seok, conocido por sus papeles en “Live Up to Your Name” (2017), “Flower Crew: Joseon Marriage Agency” (2019), “Search: WWW” (2019), “Record of Youth” (2020) y “Moonshine” (2021), asume el rol de Poong Un-ho, el compañero de clase de Bo-ra y miembro del club de radiodifusión.

Byeon Woo-seok como Poong Un-ho en la película coreana "Una chica del siglo XX" (Foto: Netflix)

4. Park Jung-woo como Baek Hyun-jin

En “Una chica del siglo XX”, Park Jung-woo, que apareció en las series “Hospital Playlist”, “Team Bulldog: Off-Duty Investigation”, “Hospital Playlist 2″ y “Fly High Butterfly”, es el encargado de interpretar a Baek Hyun-jin, el interés amoroso de la mejor amiga de Na Bo-ra.

Park Jung-woo como Baek Hyun-jin en la película coreana "Una chica del siglo XX" (Foto: Netflix)

5. Roh Yoon-seo como Yeon-du

Roh Yoon-seo hizo su debut actoral como Bang Yeong-ju, una estudiante de secundaria embarazada, en el drama de tvN “Our Blues” y en la nueva película surcoreana de Netflix da vida a Yeon-du, la mejor amiga de Bo-ra que está perdidamente enamorada de Hyun-jin.