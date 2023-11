Dirigida por Lee Jae-gyu, “Una dosis diaria de sol” (“Daily Dose of Sunshine” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de una noble enfermera de la unidad de Psiquiatría que lo da todo para ser el rayo de luz que necesitan sus pacientes, a pesar de las dificultades que se cruzan en el camino.

La ficción escrita por Lee Nam Gyu, Oh Bo Hyun y Kim Da Hee se basa en el webtoon homónimo de Lee Ra-ha y se estrenará en la popular plataforma de streaming el 3 de noviembre de 2023.

Park Bo-young, Yeon Woo-jin, Jang Dong-yoon y Lee Jung-eun son los protagonistas de “Una dosis diaria de sol”, mientras que Lee Sang-hee, Yoo In-soo, Gong Sung-ha, Im Jae-hyuk, Hwang Ja-neung y Lee Yi-dam completan el reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TEMPORADA DE HURACANES”

1. Park Bo-young como Jung Da-eun

Park Bo-young, actriz y cantante surcoreana conocida por interpretar a Shim Chung-ah en la serie “Scandal Makers”, a Na Bong-sun en “Oh My Ghostess” y a Do Bong-soon en la serie “Strong Woman Do Bong-soon”, da vida a Jung Da-eun: una enfermera de tercer año que es transferida de Medicina Interna al Departamento de Psiquiatría.

Park Bo-young como Jung Da-eun en la serie coreana "Una dosis diaria de sol" (Foto: Netflix)

2. Yeon Woo-jin como Dong Go-geun

Yeon Woo-jin, mejor conocido por su papel de Gong Gi-tae en la serie “Marriage, Not Dating”, So Jung-woo en “Divorce Lawyer in Love”, Eun Hwan-gi en “Introverted Boss” y Lee Yeok en “Queen for Seven Days”, asume el rol de Dong Go-geun, un proctólogo con una personalidad errática.

Park Bo-young como Jung Da-eun y Yeon Woo-jin como Dong Go-geun en la serie coreana "Una dosis diaria de sol" (Foto: Netflix)

3. Lee Jung-eun como Song Hyo-shin

Lee Jung-eun, que participó en películas como “Mother”, “Un monstruo en mi puerta”, “Cart”, “Gokseong”, " New Trial”, “Okja”, “The Battleship Island”, “Taxi Driver”, “Miss Baek”, “Parasite”, “The Day I Died: Unclosed Case” y “The Book of Fish”, interpreta a Song Hyo-shin en “Una dosis diaria de sol”. Se trata de la mejor amiga de Da-eun.

Lee Jung-eun como Song Hyo-shin y Park Bo-young como Jung Da-eun en la serie coreana "Una dosis diaria de sol" (Foto: Netflix)

4. Park Ji-yeon como Hong Jeong-ran

Park Ji-yeon, cantante y actriz surcoreana conocida por ser miembro del grupo de K-Pop T-ara, y por participar en series como “High Kick Through The Roof”, “Miss Ripley”, “Dream High 2″, “Triangle” y “My Runway”, asume el papel de Hong Jeong-ran, la enfermera jefe del Departamento de Psiquiatría.

Estos son los actores que completan el reparto de “Una dosis diaria de sol”:

Lee Sang-hee

Yoo In-soo

Gong Sung-ha

Im Jae-hyuk

Hwang Ja-neung

Lee Yi-dam