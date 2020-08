“Una familia con suerte” es una telenovela mexicana producida por Juan Osorio para Televisa. Se transmitió por el Canal de Las Estrellas en 2011 ganando popularidad en México y otros países de la región. La historia es el refrito de “Los Roldan”, producción argentina que tuvo gran éxito en 2004.

El melodrama mexicano estuvo protagonizado por Arath de la Torre, Mayrín Villanueva y Luz Elena González con la participación estelar de Daniela Castro y Sergio Sendel. Además, tuvo las participaciones antagónicas de Daniela Castro, Sergio Sendel, Cecilia Galliano.

La producción de Televisa fue bien recibida por el público que se enganchó con la cautivadora historia que nos enseña que para ser feliz no importa las clases sociales, y que la familia son la base de la felicidad.

Gran parte del éxito de esta telenovela se debe al elenco conformado por talentosos y reconocidos actores. Ellos convivieron a diario en los sets de grabación, lo que permitió formar grandes amistades detrás de cámara. Sin embargo, no todo fue paz y armonía ya que Alicia Machado y Daniela Castro tenían una mala relación ¿por qué las actrices se llevaban tan mal? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ ALICIA MACHADO Y DANIELA CASTRO SE LLEVABAN TAN MAL CUANDO GRABABAN “UNA FAMILIA CON SUERTE”?

Daniela Castro y Alicia Machado fueron parte del elenco de ‘Una familia con suerte’, donde se convirtieron en rivales de amor. Ellas interpretaron a Pina y Candy respectivamente. Las actrices no solo tenían una rivalidad en la ficción, en la vida real también existía una mala relación.

La actriz mexicana y la ex Miss Universo se llevaban tan mal que, durante una escena de golpes, no midieron los límites y sobrepasaron la ficción. Así lo contó el propio productor de la telenovela, quien narró que tras el incidente Castro y Machado aclararon su situación.

"A veces se rebasa la línea, pero quiero decir que también fue un gran aprendizaje, porque tanto Daniela como Alicia después de la grabación se reunieron a solas y se aclararon los puntos", explicó Juan Osorio a Televisa Espectáculos.

Años después, Alicia Machado se pronunció sobre este tema y contó por qué se llevaba tan mal con Daniela Castro. La ex Miss Universo afirmó que la pasó muy mal durante las grabaciones de ‘Una familia con suerte’ porque Castro le hacía la vida imposible.

"Jamás ninguna compañera de trabajo me había tratado tan mal y déspota como ella. Se pasó la novela entera tratando de que me corrieran. Detrás de cámaras pasan siempre cosas que gracias a Dios ustedes no se enteran", escribió Machado en su cuenta de Instagram.

Rápidamente sus seguidores reaccionaron en la red social y le dejaron todo tipo de comentarios. Entre ellos, algunos usuarios le recordaron una fotografía de 2017 en la que se observa a ambas actrices sonrientes. La imagen corresponde a Daniela, quien expresaba lo mucho que quería a Machado.

“Amo esta foto con Alicia Machado. ¡Cómo te quiero!”, escribió Castro en agosto de 2017. En la fotografía aparecía dándole un beso a la ex Miss Universo venezolana.

Ante los cuestionamientos, la actriz respondió tajante: “Trabajamos en el reino de la hipocresía”, aseguró.

