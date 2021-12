¿Mariana Botas no quiso estar en “Una Familia de Diez”? Esa es una de las preguntas que han resultado de las últimas declaraciones que ha dado la actriz mexicana sobre su paso por la serie de Televisa que se ha posicionado como uno de los programas de comedia más vistos de la parrilla televisiva y ahora de manera online.

El programa ha generado comentarios recientes porque, al término de su temporada 7, han sufrido la salida de actores del elenco. De esta manera, se anunció que Daniela Luján y Ricardo Margaleff, quienes dieron vida a Gaby y Plutarco en el show, ya no formarían parte de las próximas temporadas

La temporada 9 y 10, de esta manera, tendrán grandes ausencia, aunque la expectativa es que siga sumando seguidores porque las cifras de su más reciente entrega fueron los mejores números que pudo esperar televisa.

Al finalizar la temporada 7 de “Una Familia de Diez” se registraron un total de 2.5 millones de televidentes sintonizando los últimos episodios. Además, dominó la tendencia del Twitter de México en su trasmisión final. Por eso, el programa sigue generando comentarios, como las recientes declaraciones de Mariana Botas.

Mariana Botas ha tenido una carrera prolífica que inició desde pequeña. (Foto: Mariana Botas / Instagram)

¿REALMENTE MARIANA BOTAS NO QUERÍA ESTAR EN “UNA FAMILIA DE DIEZ”?

Mariana Botas comentó que, en un primer momento, no quería formar parte de “Una Familia de Diez” porque se sentía bien con su vida en la preparatoria, después de haber hecho un alto en su vida como actriz infantil. Sin embargo, se dio cuenta que era una gran oportunidad para su carrera.

“Yo estaba firme en mi decisión de no dejar la prepa. Me entregan el libreto y al leerlo dije: Creo que sí voy a tener que dejar la escuela. Yo estaba muy contenta de ser una niña normal, iba todos los días a la escuela y no hacían excepciones. Me costó mucho trabajo salirme porque estaba viviendo una etapa increíble en mi vida. Yo sí sufrí por salirme de la prepa”, comentó en el canal de YouTube “Envinadas”.

De esta manera, pudo dar vida a “Martina” y retomar su carrera de actriz que empezó desde muy pequeña. Inició a los 5 años en ”Miss Chiquitita” de Don Francisco. Después formó parte de “Una luz en el camino” en Televisa, en 1998. A los 17 años volvió a la televisión con “Una Familia de Diez”.

¿POR QUÉ DANIELA LUJÁN DEJÓ “UNA FAMILIA DE DIEZ”?

Daniela Luján se despidió de “Una Familia de Diez”, donde interpretó durante 14 años a ‘Gabriela del Valle de López’, mejor conocida como “Gaby”, en su séptima temporada. La actriz mexicana salió de esta popular serie para empezar un nuevo proyecto en su carrera.

A través de sus redes sociales, Daniela Luján anunció que está filmando la película ‘Para toda la vida’, una comedia romántica que se estrenará el próximo año y que está dirigida por René Bueno

“Creo que sí elegí bien mi oficio... me la paso booombaaa jaja Ella es Luz #próximamente@paratodalavidamovie”, escribió la actriz mexicana en la publicación en su cuenta de Instagram, donde adjuntó unas fotos en las que se puede ver que dejó atrás la imagen de “Gaby”.

En las imágenes podemos ver que Daniela Luján usando su cabello rubio, al igual que su icónico personaje de “Una Familia de Diez″, pero su ropa y actitud son muy diferentes.

Sus amigas y dos de las integrantes de ‘Una Familia de Diez’, Mariana Botas y Jessica Segura, reaccionaron a esta publicación y dejaron algunos comentarios donde aseguraron que la extrañan mucho.

FOTOS DE MARIANA BOTAS EN INSTAGRAM