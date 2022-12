CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Rafal Skalski, “Una noche en la escuela” (“Noc W Przedszkole” en su idioma original y “A Night at the Kindergarten” en inglés) es una película polaca de Netflix que sigue a Eryk, un joven padrastro que debe reemplazar a su novia en una reunión en el jardín de infantes de su hijo Tytus.

Aunque es consciente de que su hijastro es un niño difícil no imaginaba que los padres del comité de la escuela, dirigido por Justynka, planea expulsar a Tytus y la directora del centro educativo no tiene el valor para intervenir.

Decidido a no decepcionar una vez más a su novia, el protagonista de “Una noche en la escuela” se propone hacer todo lo posible para evitar que su hijastro sea expulsado. Para lograrlo, primero se gana la confianza de los otros padres, consigue que lo inviten a formar parte de la obra navideña y trata de convencerlos de que Tytus no es un niño tan malo.

Eryk tratando de convencer a los otros padres de no expulsar a su hijastro en la película polaca "Una noche en la escuela" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UNA NOCHE EN LA ESCUELA”?

Por su parte, Justynka sigue manipulando al comité para que su plan de expulsar al niño problemático no se altere. La sobreviviente de cáncer recalca que se trata de una decisión necesaria para asegurar el bienestar de sus hijos, ya que el primogénito de Dorota está fuera de control.

Cuando Eryk cree tener a la mayoría de su lado expone las intenciones de Justynka y sugiere una votación a mano alzada. Aunque los padres de familia tienen algunas dudas, al final, y para sorpresa del joven padrastro, apoyan a la presidenta del comité y expulsan a Tytus de la escuela.

Al parecer el hijo de Dorota fastidia constantemente a sus compañeros, les pone apodos, se burla de ellos, dice muchas groserías e incluso encerró en una caja a la hija de Justynka. Eryk comprende la situación, pero se niega a darse por vencido, sobre todo luego de ver que su hijastro lo dibujó como un superhéroe.

La primera vez que intentaba evitar la expulsión del niño era por no tener problemas con su novia, pero la última fue solo por el bienestar de su hijastro. Con ayuda de la directora, el protagonista de “Una noche en la escuela”, elabora un plan desesperado para que Tytus regrese al jardín de infantes.

Además de compartir marihuana con los otros padres, revela que la directora renunciará. Cuando esa noticia se confirma, el caos se apodera del comité, al tal grado que destituyen a Justynka, quien furiosa por ser reemplazada amenaza a todos con una pistola y los obliga a admitir que son terribles padres.

Justynka confrontando a los miembros del comité en la película polaca "Una noche en la escuela" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UNA NOCHE EN LA ESCUELA”?

¿Tytus realmente es un niño problemático?

Aunque Tytus tiene un comportamiento preocupante, no es culpable de todo de lo que le acusa. Los otros niños también se burlan de él e incluso los padres de familia se ríen de un incidente que tuvo durante una presentación escolar. Además, no encerró a la hija de Justynka, la niña lo hizo sola porque no quería volver a su casa por temor a su exigente madre.

Esta última revelación provoca que Justynka pierda los estribos y dispare el arma por accidente. Si bien nadie sale herido, la expresidenta del comité pasa un bochornoso momento y sale corriendo. En tanto, los demás padres organizan una fiesta y causan varios destrozos.

¿Eryk consigue que Tytus se quede en la escuela?

A pesar de que la directora lo ayudó a destituir a Justynka, no le asegura que Tytus pueda seguir en la escuela. No obstante, luego de arreglar las cosas con Justynka el joven padrastro consigue llegar a un acuerdo con la directora: Tytus puede seguir asistiendo al jardín de infantes solo si viene acompañado de un cuidador.

Después de la desastrosa presentación navideña del comité, el protagonista de “Una noche en la escuela” se acerca a Tytus y le pregunta si le gustaría que lo acompañe a la escuela como su amigo y con un tierno gesto el pequeño muestra que está de acuerdo.