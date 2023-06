“Una vida maravillosa” es una película danesa de Netflix que se presenta como una interesante alternativa para aquellos usuarios que buscan un drama romántico en el extenso catálogo de la plataforma. La cinta está dirigida por Mehdi Avaz y tiene a la música como un elemento importante a lo largo de la trama. ¿Quieres conocer más detalles? En las siguientes líneas, te contamos de qué trata y cómo puedes ver el film.

La producción se titula “A Beautiful Life” en inglés y cuenta con destacadas estrellas de Dinamarca en su elenco. Entre ellas, resaltan el cantante Christopher, Inga Ibsdotter Lilleaas, Christine Albeck Børge y Ardalan Esmaili.

Además, se sabe que el proyecto ha sido escrito por el guionista Stefan Jaworski, quien ha colaborado previamente con el servicio de streaming en las series: “Rita”, “Chosen” y “Elfos”.

El póster de la película “Una vida maravillosa” (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “UNA VIDA MARAVILLOSA”?

A lo largo de los 98 minutos del metraje, conocemos la historia de Elliott, un pescador con un increíble talento para la música. Entonces, su vida cambia cuando inicia el camino hacia la fama, que está plagado de obstáculos.

Nuestro protagonista debe enfrentar sus traumas del pasados y ponerse a prueba constantemente. Esto, mientras se enamora de la mujer de sus sueños.

Así se lee en la sinopsis de la película de Netflix: “Elliott, un joven pescador con una voz extraordinaria, tiene la oportunidad de su vida cuando es descubierto por la exitosa gerente musical de alto perfil, Suzanne”.

“La ejecutiva pronto empareja a Elliott con su hija separada y productora musical, Lily. En el camino de Elliot para convertirse en una estrella, las luchas del pasado amenazan no solo su gran avance, sino también el incipiente amor con la joven”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “UNA VIDA MARAVILLOSA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “UNA VIDA MARAVILLOSA”?

“A Beautiful Life” se estrenará el jueves 01 de junio del 2023 en Netflix. Como es habitual en la plataforma, el lanzamiento se realizará a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 1:00 am.

1:00 am. Guatemala: 1:00 am.

1:00 am. Honduras: 1:00 am.

1:00 am. El Salvador: 1:00 am.

1:00 am. Nicaragua: 1:00 am.

1:00 am. Costa Rica: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Panamá: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. República Dominicana: 3:00 am.

3:00 am. Puerto Rico: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 3:00 am.

3:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Elliott es un joven pescador en la película “Una vida maravillosa” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UNA VIDA MARAVILLOSA”?

“Una vida maravillosa” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. Puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA VIDA MARAVILLOSA”?

Christopher como Elliot

Christine Albeck Borge como Suzanne

Inga Ibsdotter Lilleaas como Lilly

Ardalan Esmail

Sebastian Jessen

Paw Henriksen

Jonathan Harboe

Marie Askehave

Tobias Stelzner

Aksel True Kluver

Jonas Gulstroff

Ian Burns

Jefferson Bond