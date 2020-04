“Poco Ortodoxa”, llamada originalmente “Unorthodox”, se ha convertido es una de las series más exitosas de Netflix. Sus altos niveles de audiencia están respaldados por las buenas críticas que ha recibido la historia como los personajes. Protagonizada por la actriz Shira Haas, la mini-serie debutó el pasado 26 de marzo de 2020 y se ha convertido en una de las más vistas del líder de streaming.

Esta producción está basada en la obra autobiográfica de Deborah Feldman “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” del 2012. Además, se ha convertido en la primera serie filmada principalmente en yidis, un idioma nativo de las comunidades judías asquenazíes.

“Poco Ortodoxa” sigue a Esther Shapiro, una joven de 17 años que no sueña con ser ama de casa y decide abandonar su casa de Nueva York para reencontrarse en la capital alemana con su madre, quien también había desertado de la comunidad judía años atrás.

La historia de valentía y superación de Sty ha cautivado a cientos de miles de personas que buscan en Netflix un escape para entretenerse en medio del actual contexto por la pandemia del COVID-19. Los usuarios han quedado cautivados con la trama, a tal punto que se ha vuelto un tema tendencia en las redes sociales.

EXPLICACIÓN DE LAS COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD JUDÍA ULTRA ORTODOXA

La historia de Esty, una joven que escapa de una comunidad judía ultra ortodoxa de Williamsburg, Nueva York, presentó un mundo poco conocido para la gran mayoría de las personas que quedaron enganchados con la historia.

A través de un video compartido por la cuenta de Netflix en Argentina @CheNetflix, Emmanuel Taub, un experto en cultura judía, explica muchas de las costumbres que se pueden observar a lo largo de los cuatro episodios de la serie.

"Esty forma parte de una comunidad ortodoxa que se llama Satmer, que es un grupo jasídico muy muy cerrado. Este grupo fue casi totalmente aniquilado durante el Holocausto. Eso explica bien el encierro y porque mantienen el Idish que es el idioma que hablaban en Europa del este", comienza explicando Emmanuel.

Tráiler de Poco ortodoxa | Netflix

Una de las mayores curiosidades surgió al momento de ver a Esty, interpretada por Shira Haas, raparse para comenzar a utilizar una peluca luego de su casamiento. “El pelo es sinónimo de erotismo y cuando una mujer se casa eso solo se lo puede mostrar al marido. El rapado es una costumbre dentro de este grupo. No mostrar casi nada del cuerpo son parte de estas leyes”, comenta.

Otro de los puntos que generó intriga fue el tema sexual. Dentro de esta comunidad, solo tienen sexo los viernes por la noche y duermen en camas separadas. Según Taub, esto tiene que ver con el comienzo del Shabat, el día sagrado. “Las camas separadas no es solo una costumbre de la comunidad en la que vive Esty, toda la ortodoxia duerme en camas separadas. No es un tabú el sexo, el sexo es lo que permite la reproducción”.

Cuando se le consulta el porqué del aislamiento de la comunidad Satmer con el resto del mundo, Emmanuel explica: “Este encierro ocurre porque vincularse con el mundo no judío, lleva a la posibilidad de caer en la tentación, y sobre todo de impurificarse. Por eso también no usan celulares con Internet”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “POCO ORTODOXA”

Shira Haas como Esther “Esty” Shapiro

Jeff Wilbusch como Moishe Lefkovitch

Amit Rahav como Yanky Shapiro

Alex Reid como Leah Mandelbaum

Ronit Asheri como Malka Schwartz

Gera Sandler como Mordechai Schwartz

Dina Doron como la abuela de Esty ("Bubbe")

Aaron Altaras como Robert

Tamar Amit-Joseph como Yael Roubeni

Aziz Deyab como Salim

David Mandelbaum como Zeidy

Delia Mayer como Miriam Shapiro

Felix Mayr como Mike

Eli Rosen como Rabino Yossele

Safinaz Sattar como Dasia

Langston Uibel como Axmed

Isabel Schosnig como Nina Decker

Laura Beckner como Vivian Dropkin

Harvey Friedman como Symcha Shapiro

Lenn Kudrjawizki como Igor

Yousef 'Joe' Sweid como Karim Nuri

Catnapp como DJ

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “POCO ORTODOXA”?

Si Netflix renueva “Poco ortodoxa” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming en 2021.

La actriz Shira Haas protagoniza "Poco Ortodoxa", la nueva miniserie de Netflix (Foto: Netflix)

