Milly Alcock es la actriz que interpreta a Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”. La actriz australiana es una de las figuras que más ha resaltado en la serie de HBO Max, atrayendo la atención de los espectadores y la crítica.

Si bien la joven de 22 años se ha hecho famosa a nivel internacional con “House of the Dragon”, lo cierto es que Milly Alcock ha trabajado antes en varios proyectos para cine y televisión que forman parte de su carrera.

Ha tenido apariciones regulares en numerosas series de televisión australianas como “Janet King” (2017), “A Place to Call Home” (2018), “Fighting Season” (2018), “Pine Gap (2018), Les Norton (2019), “The Gloaming” (2020) y en la galardonada “Upright” (2019–2022). Esta última producción recibió buenas criticas y fue bien recibida por el público. ¿De qué trata? Aquí te lo contamos.

Milly Alcock es una actriz australiana de cine y televisión (Foto: Lingo Pictures)

“UPRIGHT”, LA SERIE QUE PROTAGONIZÓ MILLY ALCOCK

Milly Alcock protagonizó la serie australiana de 2019 “Upright”, junto al actor Tim Minchin. La serie de drama contó con la dirección de Tim Minchin y Matthew Saville; mientras que el guion estuvo en manos de Tim Minchin, Leon Ford, Kate Mulvany y Chris Taylor.

La serie se estrenó en septiembre de 2020 en Sundance TV y obtuvo buenas críticas. La producción australiana tiene ocho episodios de 30 minutos de duración cada uno.

“Upright” sigue a dos inadaptados, Lucky Flynn (Tim Minchin) y la joven Meg (Milly Alcock), que cruzan sus caminos casualmente y tratan de transportar un piano de una punta a otra de Australia, en un viaje lleno de atropellos.

Milly Alcock y Tim Minchin son los protagonistas de la serie australiana de 2019 “Upright” (Foto: Lingo Pictures)

La sinopsis oficial de “Upright” dice lo siguiente: “En medio del desierto australiano, un músico fracasado y una adolescente rebelde se ven obligados a compartir un vehículo para transportar un piano de un lado del país al otro”.

En “Upright”, Milly Alcock interpreta a Meg, una adolescente rebelde y decidida. Ella se escapa de casa y en el camino se cruza con Lucky Flynn, personaje interpretado por Tim Minchin.

La serie tiene ocho episodios de 30 minutos de duración cada uno (Foto: Lingo Pictures)

Ambos deciden emprender un viaje en carretera, mientras van desvelando la magnitud de sus dramas personales, sus heridas sin cicatrizar y los sueños que anhelan cumplir.

Según IMDB, “Upright” fue nominada como mejor serie de comedia a los premios de la Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards.