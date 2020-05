Jorge Santana, músico y hermano menor del reconocido guitarrista Carlos Santana, falleció la tarde del último jueves a la edad de 68 años. El deceso fue confirmado por John Regna, su representante, al sitio de noticias TMZ, donde informó que ocurrió por causas naturales.

Carlos Santana se despidió a través de su cuenta de Facebook, donde publicó una fotografía de su hermano menor y le dedicó un emotivo mensaje. “Nos tomamos el tiempo de celebrar el magnífico espíritu de nuestro amado hermano Jorge”, escribió inicialmente.

“Él hizo la transición al reino de la luz que no proyectaba sombras. Los ojos de mi corazón lo ven claramente entre nuestra gloriosa y magnífica madre Josefina y nuestro padre José... Le acarician la cara y le besan las manos y lo bañan con luz y amor. Amamos apreciar y honrar tu alma MEMO. Carlos y la familia Santana", finalizó.

Jorge Santana nació el 13 de junio de 1951 en Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco (México) y 10 años después se mudó con su familia a San Francisco, en California (Estados Unidos), donde vivió hasta el día de su muerte.

En la década de los años 50, su padre formó parte de un grupo de mariachis establecido en Tijuana, por lo que Jorge y Carlos lo siguieron en su vocación por hacer música y aunque emprendieron carreras por separado, también tuvieron la oportunidad de colaborar.

Cuando estaba en la secundaria Jorge Santana formó, al lado de sus compañeros de escuela la banda “The Malibus”, en los la que años después cambió su nombre a “Malo”, la cual es más conocida. y con la que alcanzó cuatro álbumes hasta que la dejó para incorporarse a “The Fania All-Stars”.

También tuvo la oportunidad de lanzar dos materiales discográficos en solitario que son: Jorge Santana y It’s all About Love, de los que destacaron los éxitos: “It’s all about love”, “Darling I Love You”, “Love The Way” y “Sandy”.

Jorge Santan trabajó con su famoso hermano Carlos con su compañía de gestión como director de relaciones con artistas. Ambos, incluso, estuvieron de gira y se juntaron para el álbum de 1994 “Santana Brothers” que incluía a su primo, Carlos Hernández .

