Natti Natasha compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le haciendo topless cantando una nueva canción. La cantante pidió a sus seguidores que le ayudaran a elegir el título de este tema que será lanzado en las próximos días.

“Esta tiraera, necesita un nombre…¿Cómo le ponemos? Solo me falta eso para soltarla”, escribió la interprete de “Sin Pijama” en la descripción del video.

La artista, a través de su red social, compartió una muestra de lo que fue la grabación de su videoclip casero de su más reciente tema, que aún no tiene nombre confirmado.

Natasha resaltó en un primer momento que el tema se llamaría “Que mal te fue”; sin embargo, luego mencionó que aún no estaba decidido.

“Grabando mi nuevo videoclip casero de “Que mal te fue”. Pendientes a mi Tiktok”, es el texto que acompaña una foto publicada por Natti en el que se ve haciendo topless.

Natti Natasha sobre el feminismo

Hace pocos días, la cantante brindó una entrevista en la que fue consultada sobre el feminismo en el mundo y en el ambiente musical. “Me encanta porque vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. No hay límites para nosotras. ¡Que Dios bendiga a las mujeres!”, expresó.

En ese sentido, aseguró que no se siente una “bomba sexy” y agregó que se pone “roja de solo pensarlo”. “Me levanto temprano, entreno, desayuno y luego salgo a trabajar. Confieso que soy coqueta y me gusta mucho elegir la ropa, pero no me creo una bomba como andan diciendo“, agregó.

Por otro lado, manifestó que cada canción del último lanzamiento constituye “una historia” y señaló que no se “limita a un solo género”.

