Tras el reciente lanzamiento de “Used To Be” y su aparente mensaje sobre encontrar el amor y asentarse, muchos fans de Anitta pueden haberse sentido intrigados por la historia detrás de esta canción. Sin embargo, la verdadera inspiración detrás de esta pegajosa melodía va más allá de lo que sugieren sus letras románticas. Acompáñanos mientras exploramos la sorprendente historia de la canción y su conexión con una enfermedad desconocida que afectó profundamente a la estrella brasileña.

“Solía ser una perra, pero ya no lo soy más. He estado nadando a través del agua, ahora estoy de vuelta en la orilla”, son las enigmáticas primeras líneas de “Used To Be”. Esta canción, parte del nuevo álbum de Anitta titulado “Funk Generation: A Favela Love Story”, ha capturado la atención de sus seguidores en todo el mundo, y muchos han interpretado su mensaje como un relato de transformación personal y amorosa.

Sin embargo, la realidad detrás de esta conmovedora melodía es mucho más profunda. La estrella de 30 años, originaria de Río de Janeiro, se encuentra promocionando “Used To Be” mientras comparte la terrible experiencia que la llevó a escribir esta canción.

Anitta en el videoclip de "Used to Be" (Foto: Anitta / Instagram)

¿CUÁL ES LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE “USED TO BE”?

La verdadera historia detrás de “Used To Be” de Anitta está vinculada a una crisis de salud que experimentó en 2022. La cantante pasó un período difícil en el que estuvo gravemente enferma, y los médicos no podían identificar la causa de su malestar.

“El año pasado me puse muy enferma en el final del año. No descubrían lo que yo tenía, iba al hospital. Estaba en el hospital por cinco meses, dejé de trabajar hasta que una prueba mía de sangre vino con un indicador de cáncer muy alto”, dijo a “El gordo y la flaca” en una conferencia de prensa.

Durante este tiempo, Anitta buscó respuestas fuera de la medicina convencional, consultando a curanderos y explorando opciones de autoconocimiento y medicina natural. Su situación la llevó a reflexionar sobre su estilo de vida anterior, caracterizado por una vida desenfrenada con alcohol y fiestas.

“Empecé a ir a buscar curanderos y autoconocimiento, también medicina natural. Empecé a buscar una razón. Creo que el cuerpo habla y cuando tienes algo que nadie sabe explicarte, yo fui a buscar las respuestas”, agregó.

A medida que su salud mejoraba, Anitta alquiló una isla privada en Brasil, donde estableció un estudio de grabación y trabajó en su música mientras se recuperaba. Al realizarse los estudios finales, el indicador de cáncer ya no aparecía y los resultados de sus exámenes médicos fueron favorables.

“Ya estaba mejorando, entonces alquilé una isla en Brasil privada. ¡Gasté una plata! Trabajé todo ese tiempo para tener plata para el tratamiento. En un lado de la isla puse a los doctores y monté un estudio al otro lado. Ahí todos los días grababa una canción”, contó.

Esta experiencia transformadora cambió su perspectiva de la vida, y pasó de una vida llena de excesos a centrarse en la “meditación, terapias, piedras y cristales”. Esta transformación inspiró su canción “Used To Be”, que refleja su viaje personal de superación y cambio de estilo de vida. La canción simboliza su renacimiento y su apreciación por la vida después de haber superado su crisis de salud.