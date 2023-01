Dirigida por Kenya Barris, que coescribió con Jonah Hill, “Ustedes” (“You People” en su idioma original) es una comedia de Netflix que narra la historia de dos milenials que viven en Los Ángeles y tienen distintas procedencias se enamoran y deben enfrentar la prueba más difícil de todas: conocer a sus respectivos padres.

La película que comenzó a grabarse en octubre de 2021 en Los Ángeles se estrenó en cines selectos el 20 de enero de 2023 y llegará a la popular plataforma de streaming el próximo 27 de enero.

“Ustedes” cuenta con un elenco que incluye a Eddie Murphy, Jonah Hill, Julia Louis-Dreyfus, Lauren London, Sam Jay, Molly Gordon, Mike Epps, Nia Long, Deon Cole, Rhea Perlman y David Duchovny. Pero ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “USTEDES”

1. Jonah Hill como Ezra Cohen

Jonah Hill, actor, comediante y director estadounidense, nominado en dos ocasiones al Premio Óscar y que ha trabajado en películas como “Superbad”, “Moneyball” y “El lobo de Wall Street”, da vida a Ezra Cohen, un millennial judío de 25 años, que de acuerdo con la descripción de Netflix, “aburrido por su trabajo financiero bien remunerado, este nativo de Brentwood encuentra alegría en las zapatillas de deporte, el hip-hop y The Mo & EZ Show, un podcast que copresenta con su mejor amigo Mo (Sam Jay)”.

“Ezra conoce a Amira cuando la confunde con su conductor, y los dos se llevan bien casi instantáneamente por sus intereses compartidos. Pero, ¿pueden superar sus diferencias culturales?”.

Jonah Hill como Ezra Cohen en la película "Ustedes" (Foto: Netflix)

2. Lauren London como Amira Mohammed

Lauren London, que participó en películas como “ATL”, “I Love You, Beth Cooper”, “Madea’s Big Happy Family” y “The Perfect Match”, interpreta a Amira Mohammed, “una chica relajada de Los Ángeles” y diseñadora de vestuario.

“Ella ya ha sido icónica en nuestra comunidad, pero hay una naturalidad en ella. Las personas que son estrellas , hay algo en ellas. Quieres estar cerca de ellos. Y creo que Lauren tiene eso. Espero que esta película llame la atención sobre ella”, dijo Barris sobre la protagonista.

Lauren London como Amira Mohammed en la película "Ustedes" (Foto: Netflix)

3. Eddie Murphy como Akbar Mohammed

Eddie Murphy, que tiene una larga lista de películas, entre ellas “Trading Places”, “Coming to America”, “Beverly Hills Cop” y “Shrek”, asume el rol de Akbar Mohammed, el severo padre de Amira. Se trata de “un arquitecto que se toma muy en serio su fe musulmana. Un hombre negro orgulloso, ha trabajado duro para darle a su familia el tipo de vida que merecen, pero nunca les permite olvidar de dónde vienen. ¿Y adivina qué? No es el mayor admirador de Ezra”.

Eddie Murphy como Akbar Mohammed en la película "Ustedes" (Foto: Netflix)

4. Julia Louis-Dreyfus como Shelley Cohen

Julia Louis-Dreyfus, conocida por su trabajo en los programa de televisión de comedia “Saturday Night Live” (1982-1985), “Seinfeld” (1989-1998), “The New Adventures of Old Christine” (2006-2010) y “Veep” (2012-2019), da vida a Shelley Cohen en “Ustedes”. Se trata de la madre bien intencionada pero autoritaria de Ezra. “Decidida a demostrar su amor y respeto por la cultura negra, colma a Amira de elogios y observaciones que van desde sordos hasta completamente inapropiados”.

Julia Louis-Dreyfus como Shelley Cohen en la película "Ustedes" (Foto: Netflix)

5. Nia Long como Fatima Mohammed

Nia Long, actriz estadounidense tres veces ganadora del NAACP Image Award y conocida por sus actuaciones en “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Soul Food”, “Love Jones”, “The Best Man”, “Big Momma’s House”, “Third Watch” y “Are We There Yet?”, interpreta a Fatima Mohammed, “la madre de Amira que comparte las dudas de su esposo cuando se trata de ver a su hija casarse con una familia que no entiende del todo”.

Nia Long como Fatima Mohammed en la película "Ustedes" (Foto: Netflix)

6. David Duchovny como Arnold Cohen

David Duchovny, conocido por su papel de Fox Mulder en la serie “The X-Files” y de Hank Moody en “Californication”, asume el rol de Arnold Cohen, el padre de Ezra. Según Duchovny, su personaje es podólogo “un tipo muy contento que dice lo que piensa”.