El auge de las plataformas de streaming es innegable. Desde series de ficción y cintas de horror hasta romances y thrillers de suspenso. No hay duda de que el futuro audiovisual está en las plataformas, y como era de esperarse, Netflix no se quiere quedar atrás luego de lanzar la comedia “You People”. Eso sí, un detalle dentro de la trama no ha pasado por alto entre los millones de seriéfilos.

Luego de las recientes megaproducciones de HBO+, la gigante Netflix comenzó a contratacar con diversos proyectos audiovisuales como “La Gloria” y la serie ibérica “La chica de nieve”, esto con la finalidad de no quedarse atrás en la pugna no ser el líder indiscutible de la industria del entretenimiento.

Además de las citadas series, la compañía de Reed Hastings optó por sumar “Ustedes” (“You People”, en su idioma original) como su principal carta de comedia entre su catálogo, contando con la participación estelar de Jonah Hill y Lauren London. Receta que, a simple vista, para asegurar millones de visualizaciones a nivel mundial.

La nueva comedia protagonizada por Jonah Hill y Lauren London gozó de gran aprobación en la audiencia (Foto: Netflix)

No obstante, se reveló que una de las escenas finales entre ambos actores no fue real, sino que se usó CGI, aplicación de última generación para recrear imágenes computarizadas sin la necesidad de real de actores.

¿EL BESO DE “YOU PEOPLE” FUE FALSO?

Dentro de una tendencia liderada por los clásicos de horror o las adaptaciones de cintas de thriller, “You People” se perfila como la comedia romántica que narra las disimilitudes de una pareja debido a las distintas miradas que cada uno posee de la vida dentro de su día a día.

Mientras que la familia del novio es judía, el entorno de la otra protagonista es afrodescendiente y de raíces musulmanas. Como era de esperarse, el choque cultural es evidente y llega a ser un problema para que ambos lleguen a ser felices.

La utilización de la tecnología CGI también fue implementada en esta peculiar comedia romántica (Foto: Netflix)

No obstante, como sucede en casi todas las películas de romance, logran superar juntos las dificultades que se les presenta y se dan un apasionado beso para luego visualizar los créditos de la cinta.

Sin embargo, la magia duró poco, pues Andrew Schulz, quien dio vida a Avi en la película, reveló en su podcast “Brilliant Idiots” que tal escena se realizó con la tecnología CGI y no con las interpretaciones de los protagonistas.

El histrión vio como recrearon esta escena entre Hill y London, algo que le generó demasiada curiosidad al ver como los protagonistas se detuvieron instantes antes de darse el tan ansiado beso. De hecho, el propio Shulz pensó que la cinta no acabaría en un beso real y apasionado.

Andrew Schulz reveló que el beso entre ambos jamás existió durante su podcast "Brilliant Idiots" (Foto: Brilliant Idios / YouTube)

“Estoy allí, estoy viendo la boda, y los veo entrar para besarse, y sus rostros se detienen así. Y yo digo: ‘Me pregunto cómo van a interpretar eso en la película’. Oh, probablemente van a cortar justo ahí. Pero en la película, podías ver sus rostros acercarse, y luego podías ver sus rostros transformarse un poco en un beso falso”, sentenció el actor sobre el beso hecho a raíz de la tecnología CGI.

LA REACCIÓN DE LOS FANÁTICOS AL BESO FALSO EN ‘YOU PEOPLE’

Como era de esperarse, los fanáticos de la comedia no tardaron en hacerse esperar y decidieron criticar el beso entre ambos actores, alegando que la falta de química entre ambas era notoria y por esa razón acudieron a las imágenes computarizadas.

La reacción de los seriéfilos no se hizo esperar en redes sociales (Foto: Monet / Twitter)

“Su química era tan escasa en la película. ¿Pero pagar por imágenes generadas por computadora (CGI)? Un momento de fundido a negro habría sido más creíble. Las comedias románticas no deberían ser tan difíciles de hacer”, señaló un internauta.

No hay duda de que esta revelación generará bastante escozor entre los amantes del sétimo arte, las producciones y los directores de películas. ¿Será cierto que la tecnología se impondrá a la pasión?