“Ustedes” (“You People” en inglés) es una nueva película de comedia que se suma al catálogo de Netflix, la cual está protagonizada por Jonah Hill y Lauren London. La historia gira en torno al choque racial entre las familias de los novios, lo que genera muchos obstáculos en su relación. Sin embargo, ¿Ezra y Amira lograron estar juntos al final?

El largometraje alto en cringe fue co-escrito por Hill y Kenya Barris, quien también es el director. Además, este último ha sido el creador de la popular serie de comedia “Black-ish”.

Todo empieza cuando Ezra Cohen, un judío que está inconforme con su trabajo, conoce a Amira Mohammed, una diseñadora de vestuario de raza negra y religión musulmana. Aunque todo parecía estar en su contra, conectan rápidamente.

Sin embargo, cuando deciden que están listos para el siguiente paso y Ezra quiere proponerle matrimonio, deben conocer a sus respectivas familias, lo que complicaría mucho más la situación.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Ustedes”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “USTEDES”?

¿Cuál era el problema en la relación de Ezra y Amira?

Pese a sus diferencias, Ezra y Amira parecen congeniar muy bien. Lo más importante que buscaban en sus parejas, lo encontraron en el otro: el apoyo mutuo, no juzgar, estar involucrados y estar locamente enamorados.

No obstante, el principal problema entre ambos era sus respectivas familias. Mientras que los padres de Ezra, especialmente su madre, no estaban acostumbrados a rodearse de personas negras; el padre de Amira no quería que ella saliera con alguien blanco y no musulmán. Pese a ello, sus progenitores deciden apoyar sus planes de boda.

¿Qué hace que Ezra y Amira cancelen la boda?

Lo que hizo que la relación sufriera una crisis tan grande que decidieron cancelar la boda fue el encuentro de ambas familias y personas cercanas para la cena de ensayo. Por un lado, los amigos de Ezra eran abiertamente racistas y su madre seguía tratando a Amira como una adquisición exótica que la diferenciaba del resto de sus amistades.

En contraste, el tío de la novia, EJ, se burló de Ezra y su podcast, llamándolo el Barry White blanco. Asimismo, Akbar (el padre de Amira) vuelve a expresar su descontento de que se case con Ezra, pese a no poder dar una verdadera razón por la que piense que no deberían estar juntos, además de su color de piel. Utiliza la despedida de solteros en Las Vegas como excusa, por lo que Ezra llega a su límite y le dice que nunca sabrá lo que se siente ser una persona negra, pero sabe cómo se ve una persona desagradable.

Las familias de Ezra y Amira no se llevaron bien desde un principio en “Ustedes” (Foto: Netflix)

Después de que ambos hayan confrontado a los padres de sus parejas, se dan cuenta que este obstáculo era demasiado grande como para superarlo y decidieron cancelar la boda.

¿Cómo es que Ezra y Amira logran reconciliarse?

La pareja se separó por tres meses hasta que Ezra decidió usar su podcast para hablar sobre lo que había vivido. Él conversó sobre cómo es difícil que las personas negras y blancas puedan ver la situación desde un mismo punto de vista y expresó otras perspectivas modernas.

EJ y Akbar estaban escuchando el programa, y se dan cuenta que el padre de Amira se había equivocado en la forma en la que trató a Ezra, por lo que trata de enmendar la situación llamando a Shelley, la madre de su exyerno.

Shelley y Akbar formulan un plan a espaldas de la pareja, obligando a Ezra y Amira a chocar accidentalmente fuera de una tienda. Akbar admite que trató mal a Ezra y Shelley hace lo mismo con Amira. Luego los llevan a un edificio donde habían organizado una boda sorpresa para la pareja. Ezra y Amira se casan y las religiones de ambas familias participan en la ceremonia.