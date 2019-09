"La usurpadora": ¿qué opina Gaby Spanic sobre el remake de la novela protagonizada por Sandra Echevarría?

“La usurpadora” se estrenó con gran éxito en todo México y Latinoamérica. Sandra Echevarría ha puesto alma, corazón y vida al remake de esta exitosa novela que fue protagonizada hace 20 años por Gaby Spanic y sin duda, tenía una valla muy alta que cruzar y al parecer lo ha logrado ya que la actriz venezolana ha opinado sobre esta nueva versión.



La nueva trama de la telenovela inicia cuando Paola, tras enterarse de la existencia de una hermana gemela idéntica (Paulina), la obliga a asumir su identidad como Primera Dama de México, con el fin de asesinarla y simular su propia muerte, para iniciar una nueva vida junto a su amante.



Pero su plan falla, así que Paulina sobrevive y comienza a vivir su vida como Primera Dama en la residencia presidencial y se gana la admiración de todo. Paola trata de regresar a recuperar su vida e intenta por todos los medios de eliminar a su hermana, pero las cosas no serán fáciles.



Gaby Spanic se ha convertido en una gran admiradora del trabajo de Sandra Echevarría, así que no dudó en dar su opinión sobre esta nueva versión de “La usurpadora” y te emocionará.



¿QUÉ HA DICHO GABY SPANIC SOBRE “LA USURPADORA”?

Gaby Spanic se puso en la piel de Paola y Paulina hace 20 años en “La usurpadora” y esto la llevó a tocar la fama y sin duda marcó un hito en la historia de las telenovelas mexicanas. Ahora, Sandra Echevarría es la gran intérprete que ha tenido que dejar todo en la cancha para convencer a los espectadores con esta nueva versión de 25 capítulos.



La actriz venezolana habló sobre esta producción y al parecer está muy encantada con esta nueva versión de “La usurpadora” y sin duda de la actriz mexicana que ha hecho una gran labor.



“Me encanta, [Sandra] es una excelente actriz de la nueva generación. Me gusta muchísimo su trabajo”, expresó la actriz venezolana recientemente ante las cámaras de Televisa Espectáculos.



Gaby Spanic interpretó a Paola y Paulina hace 20 años en "La usurpadora" (Foto: Televisa) Gaby Spanic interpretó a Paola y Paulina hace 20 años en "La usurpadora" (Foto: Televisa)

Gaby Spanic recibió meses atrás la invitación de la productora Carmen Armendáriz para realizar una participación especial en la ficción, finalmente no formará parte de la nueva versión de “La usurpadora” que también encabeza Andrés Palacios. ¿Por qué?

“Carmencita, la productora, que también la quiero mucho, me invitó a hacer una participación pero no se compaginaron las fechas de grabación”, explicó Spanic.



“Pero bueno le está yendo de maravilla. Me alegra muchísimo, me encanta el éxito que está teniendo”, agregó.



“La usurpadora” se estrenará el próximo 16 de setiembre en la cadena de Univisión y estará disponible para todo Estados Unidos y además, espera hacerle la competencia a Telemundo y tratar de ganarle en el rating a “El final del paraíso”.