El pasado 6 febrero, TV Azteca estrenó “Exatlón All Star 2023″, la nueva temporada del famoso reality y que reunirá a los mejores talentos de las anteriores ediciones y demostrar quién es el mejor de la versión mexicana del programa de competencia más popular del país.

Al igual que en las ediciones anteriores, el programa de TV Azteca estará conducido por Antonio Rosique y contará con varios viejos conocidos del reality como Cecy Wushu, Koke Guerrero, Natali Brito, entre otros.

A estos también se sumó Valeria Payén, quien hace unos días sorprendió a sus seguidores al revelar que estuvo muerta por algunos minutos.

Valeria Payén había sido eliminada de "Exatlón All Stars" (Foto: exatlonmx.team / Instagram)

LA “MUERTE” DE VALERIA PAYÉN

Según indicaron amigas cercanas a la karateka, esta debía someterse a un procedimiento quirúrgico por una lesión en la rodilla, la cual debía operarse para que pudiera volver a sus entrenamientos.

Sin embargo, las cosas se complicaron en el quirófano mientras esperaba su procedimiento, pues sufrió un fallo en su corazón, falleciendo por dos minutos, hasta que los médicos consiguieron estabilizarla y reanimarla.

Payén fue la tercera eliminada del programa y su salida se debió a que debía someterse a una operación para recuperarse de una lesión, aunque esta casi le cuesta la vida.

Estephanie Solís, compañera y amiga personal de la concursante, se pronunció sobre el tema y dio detalles de lo ocurrido con Valeria en su operación.

“Vine a ver a la muerta esta... se murió por dos minutos, ¿pueden creerlo?, yo le iba a traer un letrero, un globo de ‘recupérate pronto’, pero le hubiera traído uno de ‘no sigas la luz’ o algo así, ‘no te mueras’”, indicó entre bromas a sus seguidores en redes sociales.

¿QUÉ OCURRIÓ CON VALERIA PAYÉN?

Por su parte, desde su cama de hospital, Valeria Payén confirmó lo comentado por su amiga y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y los fanáticos del programa.

“Me morí por dos minutos, no me pudieron operar la rodilla porque me salió algo del corazón, no saben qué fue... tanto estrés de Exatlón”, aseguró.

Del mismo modo, cuando la actriz despertó, reveló que se le colocó la anestesia y al despertar pensó que había pasado la cirugía, pero en realidad había sufrido un infarto.

“En efecto si sufrí un paro. Al momento de ponerme la anestesia epidural que me bloquea la parte inferior del cuerpo, estaba bien, estaba viendo cómo me acomodaban para la cirugía de mi rodilla de hecho estaba consiente y quería ver la operación y de la nada desperté con oxígeno creyendo que ya me habían operado y me comentan los médicos que no hicieron nada ni siquiera comenzaron porque mi corazón se habían parado y tardaron 2min en reanimarme”, señaló en una publicación en redes sociales.

Del mismo modo, Valeria acusó que sufrió una reacción adversa grave a la anestesia, llamada bupivacaína, por lo que deberá someterse a estudios para conocer si su corazón se encuentra funcionando de manera correcta.

“En un mes me hacen un estudio para asegurar que mi corazón haya regresado a la normalidad y seguir con la operación de la rodilla para continuar con mi vida normal, mis entrenamientos y seguir con mis planes y sueños que aún tengo”, añadió.