Los conductores del programa “Válgame” protagonizaron un tenso momento durante la emisión del programa en vivo tras comentar el tema de las camionetas de Isabel Acevedo y Christian Domínguez.

El hecho sucedió luego que Kurt Villavicencio se le ocurriera comparar la situación de “Chabelita” y Domínguez con la que vivió Janet Barboza en el pasado con su expareja Jean Paul Strauss.

“Tú cuando estuviste con Jean Paul Strauss por ejemplo, le diste más de S/20 mil para que le pague la universidad a sus hijas...”, dijo Metiche, quien fue interrumpido inmediatamente por la popular “rulitos”.

“¿Sabes qué? ¡Eso no te lo permito! De ninguna manera acá vienen los temas personas. Estamos hablando de la Chabelita y de los carros que le dio de buena fe Christian Domínguez”, sostuvo la conductora.

Los otros conductores intentaron cambiar de tema para evitar que Kurt y Janet sigan discutiendo; sin embargo, “Metiche” continúo hasta que Mónica Cabrejos se molestó y intervino.

“A ver, a ver Kurt, yo no estoy pintada acá, no te voy a permitir que le faltes el respeto a Janet porque ese es un tema personal y acá no debatimos sobre temas personales”, dijo Cabrejos.