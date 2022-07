“Guerra de vecinos” ha dado mucho de qué hablar y no precisamente por tener una trama cautivante. Entre la renuncia de parte del reparto y las graves acusaciones, la serie de Netflix ha estado en el ojo de la tormenta. Luego de hablar sobre su desagradable experiencia con Pascacio López, Vanessa Bauche también arremetió contra Fernando Sariñana, uno de los productores ejecutivos.

Anteriormente, Pascacio López, quien daba vida a Genaro, fue denunciado por Sarah Nichols por violación sexual. La actriz, quien tenía un papel secundario en la serie, aseguró que le tomó mucho tiempo asimilar lo que le había pasado y tomar valor para hacerlo público.

Por su parte, Vanessa Bauche también salió a hablar en contra de quien hizo de su esposo en el programa, asegurando que había tratado de besarla a la fuerza. Sin embargo, dada sus más recientes declaraciones, eso podría ser solo la superficie.

¿DE QUÉ ACUSÓ VANESSA BAUCHE A FERNANDO SARIÑANA?

Hace unos meses, Vanessa Baucho, quien interpretaba a Leonor Salcido en “Guerra de Vecinos”, habló sobre el episodio que pasó con Pascacio López. Recientemente, decidió dar más detalles de su experiencia en el set de grabación de la serie de Netflix.

El pasado 23 de julio, la actriz asistió al Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) donde formó parte de la conferencia “Cero violencia contra la mujer” que se llevó a cabo en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Allí, habló sobre la terrible experiencia que vivió y la indiferencia de los altos cargos.

“En esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes había sido denunciado en medios, lamentablemente no por las vías correspondientes”, empezó a contar la intérprete de 49 años.

Vanessa Bauche en la conferencia “Cero violencia contra la mujer” en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (Foto: Vanessa Bauche / Instagram)

Bauche asegura que cuando intentó hablar sobre sus preocupaciones con Fernando Sariñana, el productor ejecutivo de “Guerra de Vecinos”, este le respondió algo que la dejó en shock.

“Me dijeron, ‘¿quieres que le quite el trabajo?’, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo ‘Pues es mi consentido, ¿cómo ves? es mi favorito’”, detalló.

Fernando Sariñana es un conocido director, guionista y productor de diversas series de televisión como “Madre solo hay dos”, “Amor Cautivo”, y “Niñas mal”. Su respuesta ante válidas preocupaciones por un presunto agresor, quien pondría en riesgo al resto de las actrices, nos recuerda los inicios de movimientos como “Me too” que revelaron los sistemáticos abusos a las intérpretes femeninas en la industria del entretenimiento.

Pese a las múltiples controversias, Netflix decidió darle luz verde a una segunda temporada a la serie y, Sariñana habría vuelto a llamar a Pascacio López para “Guerra de Vecinos”. De acuerdo con Vanessa Bauche, este fue el motivo que la llevó a abandonar el programa.

“Me tuve que bajar cuando me enteré que lo querían llamar y le dieron llamado. El señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que una pinche prieta chaparra, pedera, loca. Porque así se refería de mí, Fernando Sarinana. De los morenitos, decía, ‘pinches nacos’ y eso que él nos había llamado”, dijo de forma contundente.

¿DE QUÉ ACUSÓ VANESSA BAUCHE A PASCACIO LÓPEZ?

Además de la breve acusación pública que hizo contra Pascacio López, Vanessa Bauche explicó que, tras bambalinas, demandó legalmente al actor por actitudes machistas contra varias mujeres parte de la producción de “Guerra de vecinos”.

Entre algunos de los detalles que brindó, dijo que López realizaba sonidos obscenos con connotación sexual frente a menores de edad. Además, frente a otro compañero, hacían chistes ofensivos hacia las mujeres.

“Había ‘chats’ en donde se apostaban a todas las mujeres de todos los departamentos, este hombre hizo una apuesta para ver quién me brincaba primero porque decía que andaba yo muy seriecita”, explicó la actriz de “Amores Perros”.

Por supuesto, la situación más grave fue cuando habría llevado su abuso a lo físico, al forzar a Vanessa Bauche a que lo bese en un momento que no estaba indicado por el guion.