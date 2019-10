Vania Bludau hizo arder las pantallas de televisión con sus polémicas declaraciones sobre sus exparejas en “El valorde la verdad”, de quienes se refirió sobre su rendimiento sexual y además de calificar con un puntaje del 1 al 20, no dudó en comparar las partes íntimas de personajes de la farándula local con verduras y frutas. Al final ganó S/25 mil.

“Bruno Agostini sí es bien flojo, a parte que no tiene el tamaño indicado, pero no chambea; cuando lo hace es como que cree que hace mucho, pero es súper rápido. A él le pongo 10.5 de nota. Ahora, sobre Christian Domínguez, lo que pasa es que tocaba como medio cansado, quizás no tenía ganas, por eso le pongo un 8, aunque en sus días buenos lo califico con un 14 (…). Mientras que a Sebastián Lizarzaburu lo califico con un 6”.

La exbailarina tras responder varias preguntas, le alcanzaron un recipiente con frutas y verduras para comparar las partes íntimas de las personas con las que estuvo. Para Christian Domínguez cogió un olluco, pero al notar que era muy grande, lo partió, para Lizarzaburu tomó un plátano bizcochito, para Fabio Agostini con la mitad de una zanahoria y a Legarda con un plátano normal.

Sin embargo, esas no fueron las únicas interrogantes que llamaron la atención, pues varias de ellas estuvieron relacionadas a futbolistas peruanos. ¿De cuáles se trata y qué dijo? Conócelas a continuación:

¿Te afanaba Paolo Guerrero? Respuesta: Sí (Verdad)

“En 2014, [Paolo Guerrero] me invitaba mucho para viajar a Brasil. Ese es el modus operandi de los futbolistas. Me escribió por WhatssApp me dijo para invitarme a Brasil a ver un partido. ¿Para qué me invita, si no me conoce en persona? La última vez fue el año pasado y fue super raro, ya habíamos entablado una amistad por las conversaciones previas por mensaje, pues él creo que estaba con Thaísa Leal, pero se encontraba en Perú. Un día me escribí que vaya a verlo, pero ante mi negativa me dijo que era una ‘chola terca’. No es feo, es atractivo, pero hasta ahí no más”.

¿Te invitó a salir Hernán ‘El churrito’ Hinostroza? Respuesta: Sí (Verdad)

“Me saluda y me escribe ‘¿qué haciendo?’. Me habla como si fuera su amiga. Le dije que no. No es atractivo”.

¿Te escribió Christian Cueva por Instagram? Respuesta: Sí (Verdad)

“La gente tiene la mente sucia porque siempre escribe a chicas. Siempre buscan una conversación de la nada. Me hace comentarios como: ¿en qué andas? Como si yo le voy a responder”.

¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con el ‘Loco’ Vargas? Tocan botón rojo Pregunta de reemplazo: ¿Estuviste en la suite del ‘Loco’ Vargas? Respuesta: Sí (Verdad)

“Él reservó una suite con sus amistades. Luego de cenar subimos a la suite y estuvimos en un party bailando. Fui con Daniela Cilloniz hace más de 5 años. Tomamos un poco, bailamos bachata y salsa pegaditos, conversamos, hubo tragos. No hubo besito, no hubo abracito. Yo no tenía interés de conocerlo, solo que se presentó la oportunidad. En ese momento, él me parecía atractivo”.

¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Jefferson Farfán? Respuesta: No (Verdad)

“No entiendo por qué me preguntan por él. Nunca me lo presentaron. Una sola vez en mi vida lo vi pasar en el aeropuerto por Migraciones. Conversaciones en persona jamás en la vida tuve. Una de las pocas veces que conversé con él fue cuando le mandé un mensaje a una foto donde estaban todos los futbolistas como aliento para el mundial. Él muy caballero me respondió gracias por el apoyo. Me encantaría conocerlo, así como a Paolo Guerrero, lo admiro mucho. [Cogiendo las verduras y frutas del recipiente] me encantaría decirte si es berenjena, yuca, pero no”.

¿QUÉ PREGUNTA LE IMPIDIERON RESPONDER Y POR QUÉ

La interrogante que no pudo contestar Vania Bludau porque apretaron el botón rojo fue: “¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con el ‘Loco’ Vargas?”. Como dinámica del programa se usó la pregunta de reemplazo: “¿Estuviste en la suite del ‘Loco’ Vargas?”, a lo que ella dijo “Sí” y fue validada por el polígrafo.

A pesar de que la pregunta de repuesto también estuvo relacionada al jugador, muchos desean saber por qué se la hicieron. Pues bien, hace unos días tras conocer la participación de Vania Bludau en “El valor de la verdad”, Daniela Cilloniz se mostró sorprendida sobre las declaraciones que brindaría sobre sus exromances porque está próxima a casarse.

Esto no tendría nada malo si es que la propia Cilloniz no habría sido quien hace unos años le presentó a la exbailarina de cumbia a Juan Manuel Vargas y la llevó a la reunión que estaba organizando el jugador.

Ella contó que para esa oportunidad el ’Loco’ Vargas había alquilado la suite presidencial del Westin para hacer una reunión en la que cenaron y bebieron unos cocteles. Además, señaló que se amanecieron y la pasaron muy bien. “Fue una reunión con varias personas, música y comida. Eso fue hace cinco años”.

Aunque no dijo más, no se sabrá si en esa reunión pasó algo entre Vania Bludau y el jugador de fútbol.

Cuando le preguntaron a Bludau sobre la reunión de Vargas dijo: “Él reservó una suite con sus amistades. Luego de cenar subimos a la suite y estuvimos en un party bailando. Fui con Daniela Cilloniz hace más de 5 años. Tomamos un poco, bailamos bachata y salsa pegaditos, conversamos, hubo tragos. No hubo besito, no hubo abracito. Yo no tenía interés de conocerlo, solo que se presentó la oportunidad. En ese momento, él me parecía atractivo”.

