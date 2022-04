Además de esperar con ansias la temporada 13 de “Vecinos” para ver la continuación de la historia sin Octavio Ocaña, los fanáticos de la serie también han despertado mucho interés por lo que sucederá con el actor Ignacio López Tarso, quien ingresará con un personaje que pondrá de vuelta y media a los ya presentes.

El primer actor, quien en enero cumplió los 97 años, ingresará a la nueva temporada de la producción de Televisa que se estrenará en la segunda mitad del 2022 y ha generado muchas dudas sobre lo que hará debido a que nadie ha dado más detalles, solo se sabe lo que se vio en un adelanto.

Es preciso resaltar que la serie ya se encuentra totalmente grabada y se emitirá por Las Estrellas, lo que falta conocer es la fecha en la que empezará a emitirse cada domingo, como de costumbre.

Ignacio López Tarso ingresará a la temporada 13 de "Vecinos" (Foto: Getty Images)

¿CÓMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN DE IGNACIO LÓPEZ TARSO EN “VECINOS”?

Hace unos días se emitió un adelanto de la temporada 13 de “Vecinos”, en el que se pudo ver el ingreso del histrión mexicano Ignacio López Tarso, quien llegó a la historia para aportar con su talento y larga experiencia en la actuación.

Como se ve en aquellas imágenes, López Tarso tendrá el papel del padre de Lorena, quien se emociona pensando que su le va a dar su herencia en vida para disfrutar de algunos nuevos privilegios.

De momento eso es todo lo que se conoce, así que habrá que esperar que salgan más adelantos o que el propio actor o parte de la producción. En caso no suceda ello, la expectativa tendrá que mantenerse hasta el día del estreno.

“¡Regresaremos pronto! Llegará el pichicato del papá de Lorena y muchas sorpresas más. Próximamente en la temporada 13 de ‘Vecinos’”, se escribió en la cuenta oficial de Instagram.

CUANDO IGNACIO LÓPEZ TARSO DIJO QUE SE SENTÍA OLVIDADO POR EL CINE Y LA TV

Al igual que muchos actores, Ignacio López Tarso también ha resentido la pandemia del COVID-19, pues no solo tuvo que interrumpir su trabajo en el teatro, sino que tampoco ha recibido otras ofertas laborales en cine o televisión.

El veterano actor contó cómo es su situación laboral debido al COVID-19: “No ha habido ningún llamado para televisión ni para cine. Estoy esperando para abrir el teatro San Jerónimo de nuevo”.

Ante la pregunta de si por la pandemia se siente desaprovechado, López Tarso respondió: “No, los productores llaman cuando te necesitan. Si no me necesitan, ya he pasado muchos años de no hacer cine, de no hacer televisión. No me llaman, no me necesitan”.