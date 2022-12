El mundo de la música en América Latina está lamentando el fallecimiento del cantante Lalo Rodríguez, quien fue encontrado sin vida el martes 13 de diciembre. El artista puertorriqueño, por más de 40 años, entregó lo mejor de su arte para miles de fanáticos, pero hay un tema musical que trascendió encima de otros.

Si bien tenía varias canciones en su repertorio, “Ven, devórame otra vez” fue la más conocida, sin lugar a dudas, encantando a más de una generación que bailó, disfrutó y hasta lloró con su letra. Es más, hasta la actualidad se puede escuchar en diferentes radios, evidenciando que se mantiene vigente, pese al paso de los años.

Lo que muchos no saben respecto de este tema musical es que esconde una historia cargada de nostalgia y dolor con cierta necesidad, la cual es digna de ser contadas, más aún en esta coyuntura. Es por ello que ahora vamos a recordar lo que motivó y qué pasó en la creación de este hit salsero.

LA VERDADERA HISTORIA DE “VEN, DEVÓRAME OTRA VEZ”

A diferencia de lo que muchos se imaginarán, Lalo Rodríguez no fue el artista que compuso esta canción, sino que es obra del dominicano Palmer Hernández, quien se habría tardado alrededor de nueve horas y media en terminar todo el tema de principio a final, según algunos reportes de la época.

También se conocería que el compositor recibió una llamada, en la que se le pedía que haga una canción de manera urgente porque la necesitaban para el día siguiente. Aquel tema musical debía tener un tinte erótico, de acuerdo a las exigencias de los productores, así que se puso manos a la obra.

Evidentemente, Palmer necesitaba una inspiración y no tuvo mejor idea que mirarse a sí mismo en la situación en la que se encontraba. Y es que, en ese tiempo, el centroamericano había sido abandonado por su esposa e hijos debido a que abandonó su trabajo con el fin de dedicarse por completo a la música.

Es así que nace la canción “Ven, devórame otra vez”, una en la que en su letra se habla de la necesidad de tener una relación íntima que pueda borrar de la mente y cuerpo todos aquellos recuerdos y experiencias vividas con anterioridad, pues es momento de seguir adelante y mirar al mundo con mucho deseo.

Lo que vino después ya es bien conocido. Lalo Rodríguez logró posicionar el tema en las principales radios del continente y se convirtió en un himno de la salsa sensual hasta la actualidad. Es más, la canción que fue parte del álbum “Un nuevo despertar” (1988) ganó un disco de platino, uno de oro y encabezó listas de popularidad de Billboard.

LA REACCIÓN DE LALO RODRÍGUEZ AL VER LA LETRA DE LA CANCIÓN

En varias oportunidades, cuando a Lalo Rodríguez se le preguntaba por esta canción, él no tenía problema alguno en contar su experiencia con ella, la cual no fue muy gratificante al inicio. Y es que, aunque parezca descabello, no quería cantarla y pudo haberse quedado sin ese éxito que lo acompañó durante toda su carrera.

La razón a esa negativa fue muy sencilla. Por aquel tiempo, el artista era muy pegado a la iglesia y no quería cantar una canción con letras tan explícitas, en las que hacía referencia a las relaciones sexuales porque tenía miedo de que su pastor se enoje con él y lo expulse de la congregación en la que compartía.

“Yo estaba en la iglesia. Cuando yo escucho ‘Devórame’ y escucho el estribillo ese que dice ‘He mojado mis sábanas blancas recordándote’, yo dije ‘si yo grabo esto así, a mí ningún pastor me va a permitir que pase las primeras escaleras”, comentó en alguna oportunidad.

Es más, el puertorriqueño ya había hablado con su productor, diciéndole que no iba a cantar ese tema y que le devolvía el dinero que ya se le había adelantado, pero esto no se concretó porque, en otras palabras, lo obligaron a grabar el tema que iba a salir en su quinto disco de carrera musical.

“Te voy a devolver el dinero que me diste de adelanto. No puedo cantar esto. No me siento”, le dijo a Julio, el productor con el que trabaja en esas épocas, quien tuvo una respuesta directa con él: “recoge los audífonos porque tú no vas a salir de aquí hasta que tú grabes eso”.

Lalo Rodríguez falleció a los 64 años. (Foto: Lalo Rodríguez / Facebook).

LETRA DE “VEN, DEVÓRAME OTRA VEZ”

He llenado tu tiempo vacío de aventuras y más

Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya

Y haciendo el amor, te he nombrado sin quererlo yo

Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo, amor





Hasta en sueño he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas recordándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel





Ay, ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Ven, castígame con tus deseos más

Que el vigor lo guarde para ti





Ay, ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por ti





