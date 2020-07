“Vencer el miedo” es una telenovela de corte social que ha sido protagonizada por Paulina Goto, Danilo Carrera y Emmanuel Palomares. Los actores han quedado muy satisfecho con el resultado que ha tenido la historia que busca abrir una conversación sobre el embarazo adolescente y la violencia de género.

El actor ecuatoriano ha dicho que se siente muy feliz con el trabajo que ha desarrollado a lo largo de los 47 capítulos. Además, ha confesado que fue muy difícil realizar un doble personaje, ya que interpretar a un pandillero ha sido todo un reto. Él no quería ser el típico chico malo, sino, uno que logre convencer a los televidentes y finalmente lo consiguió.

En una entrevista con al revista People en Español, Danilo Carrera ha dicho que este personaje le cayó del cielo y que le ayudó a cumplir una promesa que le hizo a la virgen María.

¿QUÉ LE PIDIÓ DANILO CARRERA A LA VIRGEN MARÍA?

Danilo Carrera hace un doble papel en “Vencer el miedo”. Él interpreta a ‘Omar Cifuentes', un chico rico que quiere investigar sobre la muerte de su padre y cobrar venganza; pero para eso se tiene que infiltrar en uno de los barrios más peligrosos de México y se convierte en ‘El Beto', un pandillero.

El intérprete de 31 años ha contado que le hizo una promesa a la virgen María si le permitía cumplir uno de sus sueños y sin duda, fue así.

“Yo le dije a la virgencita ‘si logro jugar fútbol profesional mi próximo proyecto va a ser una novela con mensaje social’. Y la gente me decía ‘Danilo no vas a trabajar nunca porque esos proyectos no existen’. Y me cayó este proyecto” .

Danilo Carrer ha dicho que este personaje le cayó del cielo (Foto: Televisa)

El ecuatoriano ha dicho que “El Beto” ha sido uno de los personajes más complicados de su carrera, ya que necesitaba convencer a los televidentes con su actuación y dejar un mensaje importante.

“Era un proyecto complicado porque es la primera coproducción entre Televisa y una ONG para poder dar un mensaje positivo a la sociedad. Entonces eso también estuvo padrísimo. Haber sido el pionero, haber sido el primero que tuvo la oportunidad de protagonizar este tipo de proyectos con mensaje social en la empresa me parece una bendición enorme”.

VIDEO RECOMENDADO

Vencer el miedo se estrenó en Univisión

MÁS SOBRE TELENOVELAS