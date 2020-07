Tras su éxito en México, la telenovela “Vencer el miedo” se estrenó en Univisión en el horario prime time para el publico hispano en Estados Unidos. La historia protagonizada por Paulina Goto, Danilo Carrera y Emmanuel Palomares narra la historia de los Durán, una familia que, a la vista de todos, parece ejemplar, proyectando unión, armonía y respeto. Sin embargo, la realidad cotidiana es muy diferente para las mujeres que forman parte de esa familia.

En la telenovela, Goto interpreta a ‘Marcela', una joven que harta de ser vigilada y reprendida por su déspota padre se refugia en su novio Rommel (Palomares) y la pandilla de este sin imaginar que esto la llevará a pasar tres años en un centro de Internamiento para Adolescentes tras ser acusada de robo y señalada como la principal sospechosa de un asesinato que no cometió.

Paulina Goto ha dicho que este personaje que le ha tocado interpretar es muy diferente a ella, ya que la personalidad que posee ‘Marcela’ fue lo que más trabajo le costó a la hora de construir a esta mujer poderosa.

En una entrevista con la revista People en Español, la actriz mexicana ha contado como fue el proceso que vivió para lograr construir este personaje y dejar un gran mensaje a todos los televidentes que de alguna forma se identifican con los personajes.

¿QUÉ HA DICHO PAULINA GOTO DE MARCELA?

La actriz regresó a las pantallas con un personaje muy diferente a lo que estaba acostumbrada ya que además de entretener, busca derribar miedos y abrir una conversación sobre el embarazo adolescente y la violencia de género a través de las diferentes problemáticas sociales que se abordarán a lo largo del melodrama.

“De los proyectos que he hecho es de los que me siento más orgullosa como actriz y como ser humano”, afirma la actriz mexicana. “Combinar el entretenimiento con poder dar información al público sobre temas sensibles y y de alguna forma dejar como una huella positiva en la sociedad y en los corazones de la gente que nos vea me parece increíble”.

Paulina Goto ha confesado que ‘Marcela’ fue todo un reto, ya que nunca antes había desarrollado escenas muy fuertes y sin duda, son muy diferentes.

“Yo tengo una energía como más ‘relajada’, como que siempre estoy así flotando y cantando y Marcela es todo lo contrario, entonces entrarle a esa parte corporalmente, la voz, la forma de comunicarme… Fue creo que lo que más me costó”, admite.

Con el fin de darle la mayor veracidad posible al personaje, la actriz realizó junto con el director de la telenovela, Benjamín Cann, un importante trabajo de campo previo al inicio de las grabaciones que la llevó a visitar diferentes barrios de la Ciudad de México.

“Estuvimos en algunos barrios que digamos se podrían asemejar al mundo en donde se desarrolla esta historia, entonces fue muy padre como poder ir y observar la forma en la que los personajes se mueven, se miran, se relacionan”, cuenta Paulina.

Durante su transmisión en México, la telenovela recibió críticas muy positivas; pero, sin duda, lo que más emociona a Paulina es haber tenido la oportunidad de cambiarle de alguna forma la vida a alguien a través de las historias que se cuentan.

“Yo tuve una experiencia muy bonita con la canción ‘Rompe’, que es el tema de la telenovela. Por ahí alguien me escribió un día y me dijo que mi canción le había ayudado a tomar la decisión de romper el silencio y pedir ayuda en ciertas situaciones que estaba viviendo, entonces está bien bonito poder pasar un mensaje positivo”.

¿DE QUÉ SE TRATA VENCER EL MIEDO?

Inés Durán (Ramírez), vive bajo el yugo de su esposo Vicente (Estrella), un macho déspota. Cristina Durán (Fraser), la mayor de las hijas de Inés y Vicente, fue alguna vez el orgullo de su padre, gracias a ser una promesa de la natación, hasta que un incidente la aleja del deporte. Marcela Durán (Goto), la menor de la familia, harta de ser vigilada y reprendida por su autoritario padre, se refugia en su novio Rommel (Palomares), un joven delincuente sin escrúpulos.

La relación familiar se hace más tensa y el maltrato se recrudece cuando Marcela roba un auto y es enviada al Centro de Internamiento para Adolescentes, acusada de robo y sospechosa de asesinato, pues en la cajuela del auto que robó se encontró el cadáver de un importante empresario. Ese momento marcará un giro radical en la vida de Marcela, su hermana y su madre.

VIDEO RECOMENDADO

Vencer el miedo se estrenó en Univisión en horario prime time

Vencer el miedo se estrenó en Univisión