El pasado 1 de octubre fue el estreno mundial de “Venom 2: Carnage Liberado’', la tan esperada película de Sony Pictures y Marvel Studios que ha desatado una serie de dudas en los espectadores. La incertidumbre surge con sus escenas post créditos, las cuales podrían estar relacionadas con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como se recuerda, en la primera cinta de la saga se vio el acalorado enfrentamiento entre Carnage y Venom que generó gran polémica. Si bien al inicio no se tenía mucha expectativa sobre este encuentro, al final alcanzó la popularidad y tuvo muy buena acogida. No en vano la cinta fue muy exitosa, llegando a alcanzar los 11 millones de dólares en ventas.

Aunque la primera película tuvo un recibimiento arrollador, los especialistas que han analizado la saga determinan que “Venom 2: Carnage Liberado’' es superior a su antecesora. Uno de los temas que más ha dado qué hablar son las escenas postcréditos de la nueva cinta, por lo que en las siguientes líneas podrás conocer lo que significan.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE VENOM 2

Venom salva al mundo en el momento que destruye al simbionte Riot y la nave espacial de la Life Foundation, sin embargo, parece que Venom se consumiera en el fuego de la explosión, esto sumado a que se despide de Eddie cuando cae en la bahía. En ese momento se ve como pasa un tiempo y Eddie oye la voz de Venom en su interior nuevamente. Lo que llama la atención de esta escena es por qué el simbionte se despide de Eddie si no se encontraban realmente separados, lo que da a entender que se trataría de una simple escena dramática.

Tras abandonar la casa de Anne, donde surge una pista que podría significar un futuro romance entre ellos, Eddie y Venom hablan sobre los términos de lo que será su relación. Si en caso llegase a funcionar, el simbionte solo podrá atacar a gente mala, pues este le señala que aún existen personas buenas en el mundo. Finalmente, ambos llegan a concretar el acuerdo que será puesto a prueba en la última escena.

En la tienda de la señora Chen, donde Eddie y Venom se encontraban eligiendo un platillo, un delincuente ingresa con arma en mano para atacar el establecimiento. Frente a esta escena, el dúo integrado decide que esta es una clase de persona a la que podrían aniquilar, por lo que Venom se siente con la potestad de devorarlo. Es así como expande su mandíbula y se lanza hacia él. Después de que Venom y Edidie terminaran con Carnage y Shriek, el par unido se dirige a vivir frente a la playa, alejados de la tentación del simbionte. A continuación, los créditos aparecen.

QUÉ SIGNIFICAN LA ESCENA POST CRÉDITOS

Las escenas revelaron la presencia de Spider-man, lo que da a entender que Venom y el hombre araña estarían en el mismo universo. Así mismo, no se descarta la posibilidad de que Brock deba enfrentarse a Parker en “Spider-Man no Way Home” o la aparición del simbionte en “Doctor Strange: Into the Multiverse of Madness”, programada para 2022. Todo es cuestión de que Marvel Studios y Sony decidan llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.