CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Spider-Man: No Way Home” tiene dos escenas post-créditos que tienen como protagonistas a Eddie Brock/ Venom y Doctor Strange, y dejan muchas preguntas y pistas sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Después de los primeros créditos, aparece Eddie Brock/ Venom (Tom Hardy) en un bar de México hablando con el camarero, quien le explica algunos detalles importantes sobre el universo de los Avengers y el Spider-Man de Tom Holland, le cuenta sobre Ironman, Hulk, las Gemas del Infinito y el Blip de Thanos.

Eddie se muestra muy sorprendido por lo que escucha, pero antes de que pueda averiguar más regresa a su universo. Sin embargo, una parte de Venom se queda en ese mundo, lo que podría ser una señal que el Hombre Araña volverá a enfrentar al Simbionte.

Eddie Brock/Venom (Tom Hardy) observando a Peter Parker en la escena post-créditos de "Venom: Let There Be Carnage" (Foto: Sony Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA LA APARICIÓN DE VENOM EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

La primera escena post-créditos de “Spider-Man: No Way Home” se relaciona con la secuencia posterior a los créditos de “Venom: Let There Be Carnage”, donde la habitación de Erick y el Simbionte cambia y J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) aparece en la televisión revelando que Peter Parker es Spider-Man.

Entonces, ¿qué significa esta escena? ¿Se trata solo de un cameo irrepetible o Tom Hardy podría unirse al MCU? Esto último resulta algo complicado teniendo en cuenta los convenios de Sony y Marvel Studios.

Sin embargo, el hecho de que una parte del Simbionte se quede en el universo del Peter Parker de Tom Hollad podría significar que, aunque Tom Hardy no se una al Universo Cinematográfico de Marvel, una nueva versión de Venom podría ser parte de un próximo proyecto.

¿El camarero interpretado por Cristo Fernández se convertirá en Venom o el Simbionte buscará a otro huésped? Por lo pronto, “Spider-Man: No Way Home” le ha dado un nuevo inicio al Hombre Araña que ahora ya no cuenta con la tecnología de Stark y el apoyo de los Vengadores.