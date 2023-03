Los Premios Óscar 2023 se realizarán este domingo 12 de marzo y en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Este será la 95° edición de los Premios donde actores, actrices y directores estarán reunidos en búsqueda de obtener la aclamada estatuilla de oro. A continuación, vamos a detallar todo lo que debes saber sobre el evento, horarios, canales TV, link streaming por país, nominados y más información relevante de la gala organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Después de meses de campaña, hablando sin parar sobre las mismas películas, actuaciones y artesanías, escuchando las mismas historias una y otra vez, es muy fácil sentirse ansioso con saber quiénes serán los ganadores de cada nominación. Aquí, sabrás a qué hora empieza, qué canales TV transmitirán el evento de gala, predicciones y más detalles que puedes considerar antes de seguir la cobertura que realizará Mag.

La ceremonia, que se transmite el domingo por ABC, será conducida por Jimmy Kimmel (el primer presentador en solitario desde el propio Kimmel en 2018) y honrará algunas de las películas más importantes del año pasado; Los nominados a éxito de taquilla incluyen Top Gun: Maverick , Elvis y Avatar: The Way of Water.

Link para ver, Premios Óscar 2023 en vivo en Android y iPhone

¿Qué canal transmite los Premios Óscar 2023?

En Estados Unidos, la señal de los Premios Óscar 2023 será exclusiva de ABC. El servicio se puedo observar a través de las plataformas Hulu Live TV, Fubo TV, DirecTV Stream, Roku, On Fire TV y ABC Go desde las 8:00 p. m. ET.

Dede México, podrás seguir la transmisión vía Azteca 7, que tendrá cobertura especial de los Premios Óscar para el público en toda la región del país azteca. El tradicional Canal 7 se pueda observar por señal abierta y las plataformas Dish, Izzi, Megacable, Sky, Star TV y Totalplay.

En los países de Sudamérica y Centroamérica podrás ver los Premios Óscar 2023 por la señal de TNT, TNT Series, TNT Go y HBO Max. Si te ubicas en España, será televisado vía Movistar Plus, a partir de las 2:00 horas del lunes 13 de marzo.

En Costa Rica: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 19:00 horas.

En El Salvador: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 19:00 horas.

En Honduras: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 19:00 horas.

En México: Azteca 7 y HBO Max desde las 19:00 horas.

En Nicaragua: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 19:00 horas.

En Estados Unidos: ABC desde las 20:00 horas ET/17:00 horas PT.

En Colombia: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 20:00 horas.

En Ecuador: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 20:00 horas.

En Perú: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 20:00 horas.

En Panamá: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 20:00 horas.

En Venezuela: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Bolivia: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Puerto Rico: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En República Dominicana: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas. En Argentina: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Chile: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Uruguay: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Paraguay: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En España: Movistar Plus desde las 2:00 horas (13/03).

Oscars 2023: cómo ver la ceremonia de premiación por streaming | Foto: Reuters

Lista de predicciones en los Premios Óscar 2023

En Mag compartimos nuestras predicciones de quiénes ganarían en los Premios Óscar 2023. Antes de iniciar con estas descripciones, queremos hacer mención que solo son apreciaciones y no algo que va a suceder. Usted como usuario puede tener otro candidato o favorito por muchas razones. Sin más preámbulos, empezamos.

¿Quién ganará a Mejor Actriz en los Óscar 2023?

Nominadas: Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Rubia), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

La actuación de Cate Blanchett como la directora acicalada, brillante y devastadoramente defectuosa Lydia Tár es el tipo de trabajo grande y descarado que los Oscar adoran de una estrella célebre. De esta manera, ella es la principal candidata nominal, después de haber ganado un Globo de Oro, un BAFTA y una serie de premios de la crítica en los últimos meses.

Por otra parte, una de las competencias más fuertes y comentadas los últimos días es Michelle Yeoh, cuya película es la favorita a “Mejor Película”. Yeoh ha estado haciendo una gran campaña, es una leyenda tanto en Hollywood como en la industria de acción de Hong Kong, y es una figura querida por varias generaciones. Su victoria también sería un hito: un actor asiático nunca ha ganado en esta categoría. Yeoh ganó un Globo en el campo de la Comedia y luego obtuvo una victoria sorpresa en el Screen Actors Guild.

De esta manera, la predicción a Mejor Actriz es que gane Michelle Yeoh.

¿Quién ganará a Mejor Actor en los Premios Óscar 2023?

Nominados: Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun), Bill Nighy (Living)

Brendan Fraser ha sido percibido como el favorito durante gran parte de la temporada de los Oscar. Su papel en The Whale requirió el trabajo poco glamoroso de transformación corporal, que los votantes han recompensado durante mucho tiempo en las categorías de actuación. No nos sorprenderían si ganara, pero La Ballena ha demostrado ser una película increíblemente polarizadora debido a su representación sombría de la obesidad mórbida, y el hecho de que no esté nominada a Mejor Película o Guión Adaptado.

Los principales retadores de Fraser son Colin Farrell, quien ha culminado su propia carrera con su maravilloso y discreto trabajo en The Banshees of Inisherin, y Austin Butler, quien hizo otra cosa que los votantes adoran: imitar a un músico famoso. Elvis fue uno de los mayores éxitos de 2022, y el gran trabajo de Butler fue una gran parte de eso.

De esta manera, la predicción a Mejor Actor es que gane Austin Butler.

¿Quién ganará a Mejor Actriz de Soporte en los Premios Óscar 2023?

Nominados: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Quizás el campo más incierto de los Óscar de este año, la categoría de Mejor Actriz de Reparto presenta a dos contendientes ampliamente percibidas. La primera es Jamie Lee Curtis, la hija de la realeza de Hollywood (Janet Leigh y Tony Curtis), surgió como una “reina del grito” en Halloween y ha sido una estrella perdurable en el cine de género durante casi 50 años; sin embargo, Everything Everywhere All at Once es solo su primera vez. nominación.

Por otro lado, Angela Bassett ha sido durante mucho tiempo una de las mejores actrices de su generación, pero la Academia la notó solo una vez antes, con una nominación a actriz principal en 1993 por What’s Love Got to Do With It. Curtis, quien ganó el premio SAG, podría triunfar en parte por Everything Everywhere.

De esta manera, la predicción a Mejor Actriz de Soporte es que gane Angela Bassett.

¿Quién ganará a Mejor Actor de Reparto en Premios Óscar 2023?

Nominados: Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (The Fabelmans), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

La única carrera importante que ha estado encerrada durante meses es la de Mejor actor de repart. Ke Huy Quan, la estrella infantil que apenas actuó durante 20 años antes de aparecer en Everything Everywhere All at Once, parece un vencedor garantizado en un campo sólido. Él es el centro moral y emocional de la película, y asume el extraño desafío de interpretar múltiples versiones del personaje de su marido, Waymond, que lo apoya.

Por otro lado, Ke Huy Quan ha sido una presencia encantadora en cada alfombra roja y escenario de premiación, y aunque cada nominado en esta categoría es digno de atención, ha sido mi elección aquí durante casi un año.

De esta manera, la predicción a Mejor Actor de Reparto es que gane Ke Huy Quan.

¿Quién ganará a Mejor Guión Original en los Premios Óscar 2023?

Nominados: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Steven Spielberg y Tony Kushner (The Fabelmans), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Casi todas las potencias de Mejor Película de este año fueron guiones originales, por lo que esta categoría podría romperse de varias maneras. Si Everything Everywhere All at Once es realmente dominante, entonces el equipo de “Daniels” podría llevarse el trofeo en la parte posterior de su compleja narración de ciencia ficción centrada en el multiverso.

O este podría ser el lugar para premiar a Spielberg y Kushner por The Fabelmans. Del mismo modo, aquí podría ser donde Tár se hace notar: el guión es a menudo la categoría donde se le da su merecido al trabajo “más artístico”, más desafiante.

De esta manera, la predicción a Mejor Guión Original es que gane The Banshees of Inisherin.

¿Quién ganará a Mejor Guión Adaptado en los Premios Óscar 2023?

Nominados: Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell (All Quiet on the Western Front); Rian Johnson (Glass Onion) ; Kazuo Ishiguro (Life); Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig y Justin Marks (Top Gun: Maverick); Sarah Polley (Mujeres que hablan)

Este campo incluye dos secuelas: Glass Onion y Top Gun: Maverick, la última de las cuales tiene la larga lista de escribas típica de un colosal éxito de taquilla. Ambos son guiones perfectamente estructurados, pero creo que un leve esnobismo hacia las secuelas los descartará, y aunque Ishiguro es un nombre venerado, Living es probablemente una película demasiado pequeña para abrirse paso aquí.

De esta manera, la predicción a Mejor Guión Adaptado es que gane All Quiet on the Western Front.

¿Quién ganará a Mejor Director en los Premios Óscar 2023?

Nominados: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Los votantes de la Academia a menudo dividen sus elecciones entre Mejor Director y Mejor Película, otorgando el último premio al trabajo más convencional y el trofeo de dirección al más “ingenioso”. Pero creo que los Daniels son los favoritos aquí, principalmente porque Everything Everywhere es una proeza de dirección y destreza, cargada de inventiva visual y estilo.

De esta manera, la predicción a Mejor Director es que ganen Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

¿Quién ganará a Mejor Imagen en los Premios Óscar 2023?

Nominados: All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Women Talking.

Aquí consideramos una noche triunfal para Everything Everywhere All at Once, convirtiéndola en la segunda película del insurgente estudio independiente A24 en ganar el primer premio de los Oscar. En muchos sentidos, será un momento impactante para la Academia: Everything Everywhere es una película de acción de ciencia ficción repleta de artes marciales complejas y explicaciones prolijas de múltiples universos.

Sin suda, sería un ganador digno y relevante para un organismo de premios que se ha esforzado por navegar las mareas cambiantes del populismo en los últimos años.

De esta manera, la predicción a Mejor Imagen es que ganen Everything Everywhere All at Once.

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023?

Con el cambio de tendencias en el consumo de productos de entretenimiento, hoy en día ya no solo se puede ver las películas en los cines, sino también es posible disfrutar de ellas desde casa con las distintas plataformas de streaming.

Nominadas a mejor película

Todo a la vez en todas partes: disponible en Prime Video y Apple TV. También está habilitada para el alquiler de películas en las plataformas Flow, Youtube y Claro video.

Sin novedad en el frente: Netflix.

Netflix. Elvis: HBO Max.

HBO Max. Top Gun: Maverick: disponible en Star+ y Paramount+. Además, está habilitada para su alquiler en Claro video, Youtube y Apple TV.

disponible en Star+ y Paramount+. Además, está habilitada para su alquiler en Claro video, Youtube y Apple TV. Avatar: El sentido del agua: aún continúa en los cines y antes de junio se estrenará en Disney+.

El sentido del agua: aún continúa en los cines y antes de junio se estrenará en Disney+. Los Fabelman : disponible en cines argentinos.

: disponible en cines argentinos. Almas en pena de Inisherin: habilitada en cines desde el 2 de febrero.

habilitada en cines desde el 2 de febrero. Ellas hablan: estrena el 9 de marzo en cines.

estrena el 9 de marzo en cines. Tár : disponible en cines seleccionados.

: disponible en cines seleccionados. Triángulo de la tristeza: disponible en cines seleccionados.

Nominadas a mejor película internacional

Argentina, 1985: Prime Video

Prime Video Sin novedad en el frente: Netflix.

Netflix. Close: disponible en cines.

disponible en cines. Eo: todavía no hay fecha de estreno.

todavía no hay fecha de estreno. The quiet girl: aún no llegó a Argentina.

Nominadas a mejor película de animación

Red: Disney+

Disney+ Pinocho, de Guillermo del Toro: Netflix.

Netflix. El monstruo marino: Netflix.

Netflix. El gato con botas: el último deseo: todavía en cines.

el último deseo: todavía en cines. Marcel the Shell with Shoes On: disponible para alquiler en Youtube y Google Play

Nominadas a mejor película documental