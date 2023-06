Verónica Bastos ha estado ausente desde hace unos días de “La mesa caliente”, el programa de entretenimiento que Telemundo transmite de lunes a viernes. El público ha notado su ausencia y ha manifestado en las redes sociales su preocupación por la periodista de origen costarricense.

Y es que Verónica Bastos es unas de las presentadoras principales de “La mesa caliente”. Ella, junto a sus compañeras Myrka Dellanos y Giselle Blondet, comenta cada tarde sin pelos en la lengua las noticias más candentes del mundo del espectáculo.

Sin duda, Verónica Bastos tiene un grupo de fieles seguidores que la acompañan en cada emisión de “La mesa caliente”. Es por ello que su ausencia no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Entonces, ¿por qué no está apareciendo en el programa de Telemundo? Aquí te lo contamos.

Verónica Bastos es unas de las presentadoras principales de “La mesa caliente” (Foto: Mezcalent)

¿POR QUÉ VERÓNICA BASTOS NO ESTÁ APARECIENDO EN “LA MESA CALIENTE”?

A través de sus redes sociales, Verónica Bastos reveló que su ausencia en la conducción de “La mesa caliente” se debe a que no se encuentra bien de salud y está tomando un reposo.

La periodista publicó un video en su cuenta de Instagram donde explicó que desde hace algunos días se empezó a sentir mal y su cuerpo le pidió “parar”.

“Yo digo que me ha dado todo junto, yo digo que es gripa con flu con dengue, con covid, con influenza… todo porque siento todo de todo. Lo que el doctor Alonso me dice es que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’”, afirmó la conductora del show de Telemundo.

“Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado, entre La casa de los famosos, ir a Hoy día en las mañanas, en las tardes hacer La mesa caliente más todas las demás cosas que haces en la vida normal hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop’”, agregó.

Verónica Bastos también agradeció los mensajes de sus seguidores donde evidenciaron su preocupación por ella. Asimismo, la famosa manifestó que espera “ya estar bien en un par de días más” y regresar a la conducción de “La mesa caliente”.

“Gracias por todos sus mensajes, de verdad que los leo y me hace sentir muy bonito todo lo que me dicen de estos días que me han extrañado en el programa”, afirmó.

Verónica Bastos es una conocida periodista de origen costarricense (Foto: Verónica Bastos/ Instagram)

¿CÓMO VER “LA MESA CALIENTE”?

“La mesa caliente” es el programa de entretenimiento que se emite por Telemundo de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este (hora local).

El público tambipen puede seguir cada incidencia del show, conducido por Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet. a través de las redes sociales.