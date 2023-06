Verónica Bastos es una de las presentadoras de “La Mesa Caliente”, transmitido por Telemundo en las tardes. Sin embargo, su labor en el espacio ha sido de los más criticados por la audiencia a través de las redes sociales del programa.

La costarricense no estuvo el viernes 9 de junio en “La Mesa Caliente”, que contó con Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Aylín Mujica, lo que generó la molestia de los fans del programa, que pidieron en su mayoría que la periodista deje de asistir.

Alix Aspe, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos (Foto: Alix Aspe / Instagram)

¿POR QUÉ VARIOS SEGUIDORES NO QUIEREN MÁS A VERÓNICA BASTOS EN “LA MESA CALIENTE”?

Algunos seguidores del programa consideraron que la ausencia de Bastos se debió a que no seguirá siendo parte de los presentadores, aunque no se dio a conocer oficialmente la razón por la que no apareció en el estudio. Posteriormente, la conductora se confesó en redes sociales.

Sin embargo, más allá de los motivos de la no presencia de Verónica, buena parte de la audiencia coincidió en que no quiere seguir viéndola en el show, algo que ya ha ocurrido en el pasado.

Y es que la conductora ya está habituada a recibir comentarios negativos, los cuales están cargados de críticas a su acaparamiento de la palabra frente a sus otros compañeros, especialmente en el momento en que se producen debates. También se le acusa de levantar la voz y no tener tino para dar su opinión.

¿CUÁLES FUERON LOS COMENTARIOS DE LOS SEGUIDORES DE “LA MESA CALIENTE” CONTRA VERÓNICA BASTOS?

Los críticos de Verónica Bastos se volcaron a las redes sociales para dejar comentarios lapidarios hacia la costarricense.

“Qué alivio, tranquilidad y paz que no ha estado Verónica. No la traigan de nuevo, por favor”, “Se siente rico cuando inicia el programa y la cotorra no está”, “Exhorto a todos los televidentes de Telemundo a que no cambien su televisor porque no está la esquizofrénica de Verónica”, señalaron algunos de ellos.

“Muy profesionales, discuten y dan su punto de vista con mucho respeto. Qué descanso sin Verónica”, “Hoy está súper divertidas Aylín Mujica, Myrka Dellanos y Giselle Blondet”, “¿Qué pasa con Verónica?”, “Verónica Bastos es insoportable, no tuve que apagar el televisor. Por favor no la vuelvan a traer”, manifestaron otros en el posteo.