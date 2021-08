Verónica Judith Sáinz Castro, mejor conocida como Verónica Castro, es una de las figuras más populares del género de la telenovela a nivel internacional. En los últimos días, la famosa actriz mexicana se volvió tendencia en las redes sociales debido a que compartieron algunas imágenes inéditas de ella cuando era estudiante universitaria.

En la imagen que se volvió viral aparece Verónica Castro con otra mujer, ambas acompañadas por dos jugadores de fútbol americano del equipo de los Pumas CU FBA de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El usuario de Twitter @GtiEmerson fue quien compartió la imagen de Verónica Castro con el equipo de la máxima casa de estudios. Sin embargo, la imagen se volvió viral cuando la cuenta Memorabilia Urbana retuiteó la publicación con la siguiente descripción:

“En la imagen, Verónica Castro con los Pumas CU FBA ¿Alguien sabe si fue egresada de la UNAM, en la carrera de Relaciones Internacionales?”, se lee en la publicación de Twitter.

Verónica Castro con los Pumas CU FBA de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Como era de esperarse, varios internautas resolvieron la pregunta y resaltaron que a pesar de que la famosa conductora de televisión y madre de Cristian Castro se dedicó a la actuación, en realidad también estudió una carrera universitaria. Aquí todos los detalles.

¿QUÉ CARRERA ESTUDIÓ VERÓNICA CASTRO EN LA UNAM?

Verónica Castro estudió la carrera Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el año 1979 se tituló con la tesis “Organismos Internacionales de Televisión” en coautoría con María Esther Valdés González.

Por muchos años se había especulado que la protagonista de “Los ricos también lloran” y “Rosa salvaje”, no habría concluido la carrera; sin embargo, su tesis de licenciatura está disponible en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la histórica universidad.

Claro que es egresada de la @UNAM_MX de la carrera de Relaciones internacionales. Aún hoy en día su tesis es material de consulta. Un gran logro de @vrocastroficial pues ya tenía carera artística y había sido madre durante su carrera universitaria.



Por otro lado, en 1974, mientras cursaba la carrera universitaria, la reconocida actriz mexicana quedó embarazada de Manuel ‘El Loco’ Valdés, quien era 20 años mayor que ella. Sin embargo, el embarazo no le impidió estudiar, ya que hasta los ocho meses y medio todavía asistía a clases.

“Mi mamá me ayudó mucho, me preguntó ‘qué quieres hacer’, ‘no’, le digo ‘pues tengo que salir adelante con mi hijo, estoy terminando la universidad’, y entonces, hasta con ocho meses y medio de embarazo corría yo todavía a la universidad con una panza terrible, la pasé muy difícil, porque aparte de todo tuve que empeñar mi coche, que me llevaba a la universidad, porque no tenía para pagar el hospital, fue muy difícil”, contó Verónica al programa ‘Ventaneando’, tras la muerte del padre de su hijo mayor.

¿CÓMO SE CONOCIERON VERÓNICA CASTRO Y MANUEL ‘EL LOCO’ VALDÉS?

En 2018, Manuel ‘El Loco’ Valdés contó en el programa ‘Hoy’ que conoció a Verónica Castro en el recordado programa “Operación jaja” en 1966.

El comediante dijo que al inicio no le llamó la atención por que ella tenía 19 años y él 41, pero a medida que iba pasando el tiempo, compartían más momentos en el teatro y durante este programa cómico es que surgió el amor.

Por su parte, la protagonista de la popular telenovela “Rosa Salvaje”, confesó a Elena Poniatowska que la razón por la que se enamoró de Valdés fue porque le atraía su inteligencia y que fuera una persona divertida. Todo iba bien hasta que Verónica Castro quedó embarazada.

“Me costó trabajo hacer la carrera y de repente quedar embarazada. En la UNAM, sin dinero, prácticamente estábamos saliendo adelante y de repente me pescó el embarazo, muy despistada, muy chavita, así fue lo de Cristian en 1974”, contó la artista.

Desde ese momento vinieron los problemas en la pareja, así que por esta razón Verónica Castro llevó sola el embarazo hasta que nació Cristian Castro. Tan mala era la relación de los exnovios que el pequeño recién se enteró a la edad de los cinco años quien era su papá.

Manuel 'El loco' Valdés y Verónica Castro tuvieron una buena relación después de todos los problemas que vivieron (Foto: People en Español)